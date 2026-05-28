Hollow Knight: Silksong z edycją pudełkową? Wyciek ujawnia datę premiery i zawartość wydania

Mikołaj Berlik
2026/05/28 13:40
Do sieci trafiły nowe informacje o fizycznym wydaniu Hollow Knight: Silksong. Gracze mogą liczyć między innymi na mapę Pharloom oraz papierową instrukcję.

Studio Team Cherry wciąż nie ogłosiło oficjalnie szczegółów pudełkowego wydania Hollow Knight: Silksong – z pomocą przyszedł jednak nowy raport ujawniający potencjalną datę premiery, ceny oraz zawartość edycji fizycznej.

Hollow Knight: Silksong – edycja pudełkowa ma zadebiutować w październiku

Według informacji opublikowanych przez Dealabs, fizyczne wydanie Hollow Knight: Silksong ma trafić do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych 16 października. Gra pojawi się na Nintendo Switch 2, kompatybilnym również z pierwszym Switchem, a także na PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox One. Za dystrybucję ma odpowiadać Fangamer, czyli firma odpowiedzialna również za fizyczne wydania pierwszego Hollow Knight.

Najbogatsza wersja przeznaczona dla Nintendo Switch 2 ma kosztować 44,99 dolarów (ponad 160 zł) i zawierać pełną grę na kartridżu wraz z ulepszeniem przygotowanym specjalnie pod nową konsolę Nintendo.

W pudełku znajdzie się również 32-stronicowa instrukcja oraz rozkładana mapa Pharloom, czyli krainy, w której rozgrywa się akcja gry. Raport wspomina również o tańszym wydaniu dla Switcha i PS5 wycenionym na 34,99 dolarów. W tym przypadku gracze mają otrzymać 28-stronicową instrukcję oraz mapę Hallownest.

Team Cherry nie potwierdziło oficjalnie szczegółów wydania. Nie wiadomo również, kiedy poznamy informacje dotyczące europejskiej dystrybucji.

Hollow Knight: Silksong pozostaje dostępny na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/hollow-knight-silksong-physical-edition-details-surface/

