PS Plus na czerwiec oficjalnie. Sony zadbało o mocne tytuły na przyszły miesiąc

Trzy nowe gry zmierzają do PlayStation Plus.

Sony oficjalnie rozpoczęło tegoroczne Days of Play 2026, a wraz z nimi poznaliśmy pierwszą falę atrakcji dla abonentów PlayStation Plus. Czerwcowa oferta zapowiada się wyjątkowo mocno, szczególnie dla fanów rozgrywki sieciowej i kooperacji.

Już od 2 czerwca użytkownicy wszystkich wariantów PlayStation Plus będą mogli przypisać do swoich bibliotek trzy nowe gry w ramach miesięcznej oferty. W zestawie znalazło się Grounded Fully Yoked Edition na PS5 i PS4, czyli rozwijana przez Obsidian Entertainment survivalowa przygoda z naciskiem na kooperację. Drugą dużą premierą w abonamencie jest Warhammer 40,000: Darktide na PS5. Brutalna, kooperacyjna strzelanka osadzona w uniwersum Warhammera od dłuższego czasu cieszy się bardzo dobrymi opiniami dzięki intensywnej akcji i regularnemu wsparciu twórców. To propozycja skierowana przede wszystkim do osób szukających dynamicznej gry nastawionej na wspólną zabawę online.

GramTV przedstawia:

Trzecim tytułem w zestawie jest Nickelodeon All Star Brawl 2 dostępne na PS5 i PS4. Produkcja stawia na kolorowe starcia znanych postaci z animacji Nickelodeona i oferuje bardziej rodzinny charakter rozgrywki. Sony zaznaczyło jednak, że gra nie będzie dostępna dla użytkowników w Korei. Na tym jednak nie koniec atrakcji. Sony potwierdziło również, że EA Sports FC 26 pozostanie częścią miesięcznej oferty PlayStation Plus aż do 16 czerwca. Gracze otrzymają ponadto dostęp do aktualizacji The World’s Game już od 4 czerwca. Rozszerzenie wprowadzi nowy tryb międzynarodowego turnieju z udziałem 48 reprezentacji narodowych, dodatkowe autentyczne stadiony, specjalne wyzwania Manager Live Challenges oraz nowych ICONs i Heroes do trybu kariery zawodnika. Dodatkowe nowości pojawią się także w katalogu PlayStation Plus Extra i Premium. Od 9 czerwca abonenci wyższych progów usługi otrzymają dostęp do Destiny 2: Legacy Collection 2025. Pakiet zawiera również rozszerzenie The Final Shape. Sony zapowiedziało, że pozostałe gry zmierzające do katalogu w czerwcu zostaną ujawnione w przyszłym miesiącu. PlayStation Plus – oferta na czerwiec 2026 Grounded Fully Yoked Edition (PS5, PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5, PS4)

Warhammer 40,000: Darktide (PS5)

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.