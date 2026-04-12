Lista nowości na Xbox i PC. Dwie premiery w Game Pass i obiecujący polski FPS

Microsoft przypomina o nadchodzących premierach.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. W nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 29 nowymi produkcjami. Jedną z ciekawszych pozycji na liście wydaje się Pragmata – nowa przygodowa gra akcji w klimatach science fiction od firmy Capcom, która ukaże się już 17 kwietnia 2026 roku.

Nieco wcześniej, bo 14 kwietnia 2026 roku, na rynku zadebiutuje natomiast Replaced od Sad Cat Studios. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł w dniu swojej premiery trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Tego samego dnia biblioteka usługi Microsoftu zostanie także wzbogacona o grę Hades II od Supergiant Games, która w przyszłym tygodniu ukaże się na konsolach Xbox.

Nie można zapominać również o Mouse: P.I. For Hire, czyli obiecującej strzelance z oprawą audiowizualną nawiązującą do kreskówek z początku XX wieku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami produkcja polskiego studia Fumi Games zadebiutuje na rynku już 16 kwietnia 2026 roku. Pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (13-17 kwietnia 2026) 13 kwietnia – Before I Go (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

13 kwietnia – Spire Blast (Optimized for Xbox Series X|S)

14 kwietnia – City Transport Simulator 2026 (Optimized for Xbox Series X|S)

14 kwietnia – Claim the Forest: Settling Peace (Optimized for Xbox Series X|S)

14 kwietnia – Dosa Divas (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

14 kwietnia – Hades II (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

14 kwietnia – Replaced (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

15 kwietnia – Find My Frogs (Xbox Play Anywhere)

15 kwietnia – Pengilo (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

16 kwietnia – Cthulhu: The Cosmic Abyss (Optimized for Xbox Series X|S)

16 kwietnia – Death By Scrolling (Optimized for Xbox Series X|S)

16 kwietnia – Ereban: Shadow Legacy (Optimized for Xbox Series X|S)

16 kwietnia – Ground Zero

16 kwietnia – Magic Sheep (Optimized for Xbox Series X|S)

16 kwietnia – Mouse P.I. For Hire (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

16 kwietnia – Nullstar: Solus (Optimized for Xbox Series X|S)

16 kwietnia – Smash It Wild: Tactical Volleyball Roguelike (Optimized for Xbox Series X|S)

16 kwietnia – Starward

16 kwietnia – Under Par Golf Architect (Optimized for Xbox Series X|S)

16 kwietnia – Without a Dawn (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

16 kwietnia – ZPF (Optimized for Xbox Series X|S)

17 kwietnia – Curious Copy Cats (Optimized for Xbox Series X|S)

17 kwietnia – Decollate Decoration (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

17 kwietnia – Inhuman Resources: A Literary Machination (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

17 kwietnia – Pragmata (Optimized for Xbox Series X|S)

17 kwietnia – Rail Rescue: Puzzle Lines (Xbox Play Anywhere)

17 kwietnia – The Empty Desk (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

17 kwietnia – Void Blasters (Optimized for Xbox Series X|S)

17 kwietnia – Word Quest Fantasy

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.