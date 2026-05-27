Te gry pojawią się na Xbox Games Showcase? Microsoft podsyca oczekiwania

Maciej Petryszyn
2026/05/27 14:00
Xbox Games Showcase nadchodzi. Oficjalnie nie wiemy oczywiście, co zostanie nam zaprezentowane na zbliżającym się pokazie.

A nieoficjalnie? Pojawiły się pewne znaki i, co ciekawe, ich źródłem jej sam Microsoft.

Fable, Clockwork Revolution i Final Fantasy na Xbox Showcase?

Wszystko przez zakładkę “Dostępne wkrótce” na oficjalnej stronie Xbox Games Pass. To tam pojawił się prawdziwy wysyp tytułów, co z reguły raczej się nie zdarza. Są więc spore szanse, że Microsoft przygotowuje sobie przestrzeń pod ogłoszenia związane np. z datami premier najbardziej wyczekiwanych produkcji. Na wspomnianej liście figurują m.in. Witchbrook, Armatus, Tropico 7 czy też Final Fantasy 6. Ale są i pozycje bardziej przyciągające wzrok. Weźmy takie Clockwork Revolution – nowy projekt legendarnego Briana Fargo, w który zaangażowany jest też m.in. jeden z kluczowych artystów odpowiedzialnych za unikalną estetykę serii Dishonored.

Do tego wszystkiego na liście obecne jest również Fable. To prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier spod szyldu Xbox Game Studios. Z jednej strony będzie to powrót serii stworzonej przez Petera Molyneux po kilkunastoletnim milczeniu, a z drugiej pierwsza odsłona stworzona przez kojarzone dotychczas wyłącznie z Forza Horizon Playground Games. Co prawda niedawno pojawiły się plotki, jakoby gra miała zostać opóźniona do 2027 roku, ale wydaje się, iż były one nieprawdziwe. Zresztą, samo studio wyraźnie dało do zrozumienia, iż nadal celuje w premierę jeszcze w tym roku.

Tak więc, jeżeli faktycznie wspominane wyżej pozycje pojawią się na Xbox Games Showcase, powinniśmy przynajmniej w niektórych przypadkach poznać termin ich premier. Tyczy się to szczególnie wzbudzających ogromne zainteresowanie Clockwork Revolution i Fable. Ale czy tak będzie? O tym przekonamy się już 7 czerwca.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

