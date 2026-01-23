Trzecia gra po polsku zmierza na Nintendo Switch 2

Przez lata polskie wersję językowe gier Nintendo były niespełnionym snem posiadaczy Switcha. Dopiero teraz ten stan rzeczy zaczyna się zmieniać.

Dopiero co japońska firma zlokalizowała dwie wydane przez siebie produkcje. Tymczasem wygląda na to, że już niedługo do listy gier z polskim językiem dołączy kolejna pozycja. Super Mario Bros. Wonder również po polsku Wczoraj Nintendo wreszcie opowiedziało więcej na temat nadchodzącego Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, czyli Super Mario Bros. Wonder z 2023 roku w wersji na Nintendo Switch 2. Poznaliśmy konkretny na temat wprowadzonych nowości, a także ujawniono datę premiery, która nastąpi 26 marca 2026. Ale to nie wszystko.

Użytkownicy szybko dopatrzyli się ciekawych rzeczy na karcie Super Mario Bros. Wonder z NS2 w Nintendo eShopie. W sekcji, w której wymieniane są wspierane przez grę języki, niespodziewanie znalazło się bowiem miejsce dla polskiego. Tym samym jest praktycznie pewne, że to właśnie ten tytuł będzie trzecim wydanym na Nintendo Switch 2, w który będziemy mogli bawić się “po naszemu”.

GramTV przedstawia:

Trzecim, bo wcześniej łatek lokalizacyjnych doczekały się też dwie produkcje ekskluzywne dla drugiego Switcha 2. Jedną z nich jest inna pozycja z wąsatym hydraulikiem, czyli Mario Kart World. Ponadto w naszym rodzimym języku zagramy w Donkey Kong Bananza. Już przy okazji tych wydań Nintendo zapewniało, że to nie koniec spolszczania kolejnych produkcji: Oprócz Mario Kart World i Donkey Kong Bananza, w późniejszym terminie na język polski zostanie również zlokalizowany także szereg innych tytułów wydanych przez Nintendo, dostępnych na Nintendo Switch 2. W Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park gracze dostaną do dyspozycji cały nowy region, stworzony z myślą o zabawie multiplayerowej. W Bellabel Park znajdą się atrakcje zarówno dla lokalnej, jak i sieciowej gry z innymi ludźmi. Ponadto do produkcji dodano nowych bossów oraz Rosalinę jako nową grywalną postać. Więcej o zmianach wprowadzonych w wydaniu na NS przeczytajcie tutaj.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

