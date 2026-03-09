Papierowy Mario w okazyjnej cenie. Remake hitu z 2004 roku

Nie zdarzają się one zbyt często. Tym bardziej warto zwrócić uwagę, gdy już coś się w tej materii pojawi.

45-procentowa obniżka na Paper Mario

Mowa tutaj o Paper Mario: The Thousand-Year Door. Jest to remake produkcji z 2004 roku, która ukazała się na konsoli GameCube. Odświeżone wydanie stworzono zaś z myślą o Nintendo Switch i zostało ono bardzo ciepło przyjęte. Teraz zaś w sklepie RTV Euro AGD obniżono cenę produkcji. Zamiast 229 zł zapłacimy więc 149,00 zł, to oznacza obniżkę aż o 45% względem bazowej ceny. Promocja obowiązuje do 22 marca.