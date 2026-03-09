Papierowy Mario w okazyjnej cenie. Remake hitu z 2004 roku

Nie zdarzają się one zbyt często. Tym bardziej warto zwrócić uwagę, gdy już coś się w tej materii pojawi.
45-procentowa obniżka na Paper Mario
Mowa tutaj o Paper Mario: The Thousand-Year Door. Jest to remake produkcji z 2004 roku, która ukazała się na konsoli GameCube. Odświeżone wydanie stworzono zaś z myślą o Nintendo Switch i zostało ono bardzo ciepło przyjęte. Teraz zaś w sklepie RTV Euro AGD obniżono cenę produkcji. Zamiast 229 zł zapłacimy więc 149,00 zł, to oznacza obniżkę aż o 45% względem bazowej ceny. Promocja obowiązuje do 22 marca.
- Paper Mario: The Thousand-Year Door (NS) – 149,00 zł
Gra Paper Mario The Thousand-Year Door to odświeżona wersja klasycznej gry RPG, która przenosi gracza w kolorowy, papierowy świat. Mario wyrusza w epicką przygodę, by odnaleźć legendarny skarb ukryty za Tysiącletnimi Drzwiami. Czekające po drodze niespodzianki zapewniają mnóstwo świetnej zabawy.
Głównym celem Maria, bohatera Paper Mario The Thousand-Year Door, jest odnalezienie siedmiu Kryształowych Gwiazd, zanim wpadną w ręce złowrogiej organizacji X-Nauts. Podróżując przez różnorodne lokacje, gracz musi rozwiązywać zagadki i pokonywać przeciwników, by zdobyć cenne artefakty. Każda gwiazda otwiera nowe możliwości i przybliża Maria do odkrycia sekretu Tysiącletnich Drzwi.
W trakcie swojej podróży Mario spotyka wiele barwnych i niezapomnianych postaci. Każdy towarzysz, który dołączy do jego drużyny, ma unikalne umiejętności, przydatne zarówno w walce, jak i w eksploracji świata. Od mądrej Goombelli po odważnego Koopsa – każda postać w Paper Mario The Thousand-Year Door ma swoją własną historię i motywacje. Interakcje z mieszkańcami różnych krain są pełne humoru i niespodzianek, co sprawia, że świat gry tętni życiem.
System odznak w Gra Paper Mario The Thousand-Year Door pozwala graczom dostosować umiejętności i statystyki Maria do własnego stylu gry. Odznaki można zdobywać, kupować lub znajdować w trakcie eksploracji. Każda z nich zapewnia unikalne bonusy lub zdolności, takie jak zwiększenie siły ataku, dodatkowe punkty życia czy specjalne ruchy w walce. Umiejętne łączenie odznak jest kluczem do sukcesu w trudniejszych starciach i pozwala na tworzenie różnorodnych strategii.
W trakcie przygód w Paper Mario The Thousand-Year Door na Maria spadają papierowe klątwy, które zmieniają kształt jego papierowego ciała. Może się on złożyć w samolot, by przelecieć nad przepaściami, zmienić się w rulon papieru, by przecisnąć się przez wąskie szczeliny, czy zamienić się w łódkę, by przepłynąć podmokłe obszary. Te unikalne transformacje są niezbędne do rozwiązywania zagadek i odkrywania sekretów.
Gra Paper Mario The Thousand-Year Door oferuje odświeżoną oprawę graficzną, zachowując jednocześnie urok oryginalnego stylu papierowego świata. Ścieżka dźwiękowa została zaktualizowana, zapewniając jeszcze bardziej immersyjne doświadczenie. Dodano nowe funkcje, takie jak ulepszony system podpowiedzi czy nowy system rur, dzięki któremu szybko wrócisz do ukończonych już miejsc.
