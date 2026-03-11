Po sukcesie Pokemon Pokopia wartość akcji całego Nintendo wzrosła o 10 procent

Wygląda na to, że Nintendo ma w rękach kolejny globalny fenomen. Premiera Pokemon Pokopia nie tylko podbiła serca graczy i recenzentów, ale wywołała prawdziwą euforię na giełdzie – akcje japońskiego giganta wzrosły o 10 procent. Tytuł, który przez wielu analityków był postrzegany jako „czarny koń”, stał się motorem napędowym sprzedaży nowej konsoli Switch 2.

Pokemon Pokopia – finansowy sukces i globalny deficyt

Analitycy z Bloomberga i Jefferies podkreślają, że skala sukcesu Pokopii zaskoczyła nawet największych optymistów. 10-procentowy wzrost cen akcji pomógł Nintendo zneutralizować obawy inwestorów dotyczące rosnących kosztów pamięci i komponentów. Fizyczne kopie gry znikają ze sklepów w błyskawicznym tempie – od Japonii po Kanadę i USA. Detaliści mają problem z nadążeniem za popytem na ten „wiraliowy hit”.