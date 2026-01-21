Dwa hity z Nintendo Switch 2 po polsku!

Pod koniec ubiegłego roku piekło zamarzło. To znaczy nie dosłownie, ale poniekąd. Wszystko zaś za sprawą niespodziewanego komunikatu ze strony Nintendo.

W listopadzie bowiem japoński producent ogłosił coś, co jeszcze kiedyś było nie do pomyślenia. Otóż okazało się, iż dwa wielkie hity z Nintendo Switch 2 otrzymają język polski. Mario Kart World oraz Donkey Kong Bananza z polskim językiem Polski miał trafić do Mario Kart World oraz Donkey Kong Bananza. Obie te gry wydane zostały wyłącznie na konsolę Nintendo Switch 2, ukazując się zresztą krótko po premierze następcy pierwszego “Pstryczka”. Można je zatem uznać za swoiste “system sellery”, tym milej więc, że od teraz będziemy mogli bawić się w obie te produkcje w rodzimym języku.

Przypomnijmy, że zarówno wyścigowy Mario, jak i najnowsza odsłona serii o uzależnionego od bananów goryla zostały ciepło przyjęte przez naszą redakcję. I tak Donkey Kong Bananza dostało u nas aż 9,2 podczas gdy Mario Kart World osiągnęło ocenę 8,9. Nie byliśmy zresztą w tych zachwytach odosobnieni, bo na całym świecie obie produkcje zgarniały wysokie noty. Tak czy inaczej, Nintendo zapowiadało bezpłatne aktualizacje z polską lokalizacją na początku tego roku, nie podając przy tym jednak konkretnej daty. Tę ujawnił zaś Michał Pisarski, który przyznał, iż rodzimy język w obu wspomnianych produkcjach ma pojawić się już w czwartek 22 stycznia. Łatka miałaby być dostępna nawet w środku nocy, możliwe zatem, że gdy czytacie te słowa, została ona już wydana.

GramTV przedstawia:

Co istotne, to dopiero początek polskich wydań gier, co w listopadzie zapowiedziało samo Nintendo: Oprócz Mario Kart World i Donkey Kong Bananza, w późniejszym terminie na język polski zostanie również zlokalizowany także szereg innych tytułów wydanych przez Nintendo, dostępnych na Nintendo Switch 2. Niewiadomą pozostaje natomiast kwestia spolszczenia menu, które znajdziemy na Nintendo Switch 2. O możliwości takiego projektu również plotkowano kilka miesięcy temu, ale od tego czasu nic się nie wydarzyło. Sam Pisarski w odpowiedzi na jeden z komentarzy stwierdził, iż polski interfejs miał pojawić się jeszcze w grudniu, ale jak wiemy, to się nie wydarzyło. Niemniej i jego powinniśmy doczekać się do końca tego kwartału.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

