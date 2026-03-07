Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo pozywa rząd USA

Jakub Piwoński
2026/03/07 17:00
Chodzi o cła, które podniosły ceny Switch 2.

6 marca Nintendo oficjalnie wniosło pozew przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. Stało się to w związku z cłami na towary pochodzące z różnych krajów, z którymi firma prowadziła interesy, w tym Chin i Meksyku. Firma tłumaczy, że po tym, jak Sąd Najwyższy USA unieważnił część kluczowych ceł wprowadzonych przez administrację Trumpa, zamierza odzyskać wszelkie należności wraz z odsetkami wynikającymi z wyroku.

Wracamy do sprawy. W kwietniu 2025 stawka celna wobec Chin sięgała aż 145%, co odbiło się na cenach żywności, elektroniki i innych produktów. Wtedy Nintendo podniosło ceny kontrolerów i akcesoriów do Switcha 2, choć sama konsola pozostała w cenie 449 USD. Po wyroku sądu Trump wprowadził 10% globalne cło, obowiązujące maksymalnie 150 dni. Teraz Nintendo domaga się zwrotu wszystkich wcześniejszych płatności.

W pozwie wymieniono członków administracji Trumpa jako głównych pozwanych, w tym sekretarzy Scotta Bessenta, Kristi Noem, Rodney’a Scotta, Jameisona Greera i Howarda Lutnicka. Firma podkreśla, że cła wyrządziły jej finansową szkodę i każda decyzja przeciwko niej mogłaby spowodować „nieodwracalne szkody”. Cła administracji Trumpa zgromadziły ponad 200 miliardów dolarów na imporcie w skali globalnej. Reuters podaje, że urząd celny USA uruchomi system zwrotów w ciągu 45 dni.

Pozew Nintendo wpisuje się w szerszy trend – według AP, ponad 1 000 firm na świecie, w tym FedEx i Costco, również walczy o zwrot zapłaconych ceł. Jednocześnie Nintendo obserwuje ryzyko podwyżek cen Switcha 2 w 2026 roku z powodu globalnego kryzysu DRAM, który podnosi ceny pamięci RAM i dysków SSD. Obecnie konsola nadal kosztuje 449,99 USD. Ale to się może zmienić.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-sue-us-government-why/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




