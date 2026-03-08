Zaloguj się lub Zarejestruj

Zabawny kubełek na popcorn do Super Mario Galaxy potwierdza powrót kultowej postaci

Jakub Piwoński
2026/03/08 09:00
Kubełki na popcorn stały się kolejnym gadżetem kolekcjonerskim.

Jak wiemy, nadchodzi filmowy Super Mario Galaxy. Premiera filmu w kwietniu. Fani mogą szykować portfele zarówno na bilety do kina, jak i na inny hit – oficjalny kubełek na popcorn w kształcie zielonego Yoshi’ego. Ten uroczy kolekcjonerski gadżet przedstawia siedzącego dinozaura trzymającego ogromne jajko, które otwiera się, aby zmieścić popcorn. Jak wam się podoba?

Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy – oficjalny kubełek na popcorn

Film jest kontynuacją The Super Mario Bros. z 2023 roku – gigantycznego hitu frekwencyjnego. Sequel i tym razem opowiada przygody Mario, Luigiego, Księżniczki Peach i Toad, ale w świecie znanym z growej odsłony Super Mario Galaxy. Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawią się Rosalina oraz ulubiony dinozaur fanów, Yoshi. Produkcja czerpie pełnymi garściami z klasycznych gier Super Mario Galaxy (2007) i Super Mario Galaxy 2 (2010), które niedawno doczekały się ulepszonej edycji fizycznej na Switcha oraz cyfrowych wydań w eShopie.

Oprócz kubełka z Yoshi, Universal i Illumination przygotowały też inne gadżety dla fanów. Na przykład limitowaną figurkę Luma na ramię, dostępną w parkach rozrywki w Hollywood i Orlando. Z pewnością wiele z tych gadżetów trafi też do Polski.

Biorąc pod uwagę ogromną popularność gier i poprzedniego filmu, Super Mario Galaxy ma szansę powtórzyć lub nawet przebić sukces Super Mario Bros., który stał się jednym z najwyżej zarabiających animowanych filmów wszech czasów. Wpływ premierowego hype’u i gadżetów, takich jak kubełek z Yoshi, może zadecydować o dalszych projektach filmowych Nintendo, w tym ewentualnym filmie o Donkey Kongu. Więcej szczegółów pojawi się na Nintendo Direct.

Źródło:https://gamerant.com/super-mario-galaxy-movie-popcorn-bucket/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




