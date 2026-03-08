Zabawny kubełek na popcorn do Super Mario Galaxy potwierdza powrót kultowej postaci

Jak wiemy, nadchodzi filmowy Super Mario Galaxy. Premiera filmu w kwietniu. Fani mogą szykować portfele zarówno na bilety do kina, jak i na inny hit – oficjalny kubełek na popcorn w kształcie zielonego Yoshi’ego. Ten uroczy kolekcjonerski gadżet przedstawia siedzącego dinozaura trzymającego ogromne jajko, które otwiera się, aby zmieścić popcorn. Jak wam się podoba?

Super Mario Galaxy – oficjalny kubełek na popcorn

Film jest kontynuacją The Super Mario Bros. z 2023 roku – gigantycznego hitu frekwencyjnego. Sequel i tym razem opowiada przygody Mario, Luigiego, Księżniczki Peach i Toad, ale w świecie znanym z growej odsłony Super Mario Galaxy. Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawią się Rosalina oraz ulubiony dinozaur fanów, Yoshi. Produkcja czerpie pełnymi garściami z klasycznych gier Super Mario Galaxy (2007) i Super Mario Galaxy 2 (2010), które niedawno doczekały się ulepszonej edycji fizycznej na Switcha oraz cyfrowych wydań w eShopie.