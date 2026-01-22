Nowy świat i nowa postać. Super Mario Bros. Wonder z datą premiery na Switch 2

Już kilka miesięcy temu Nintendo zapowiadało, iż przy w związku z nadejściem konsoli Switch 2 część gier otrzyma usprawnienia. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w poniższym artykule.

Aktualizację przygotowaną z myślą o Nintendo Switch 2 otrzyma bowiem Super Mario Bros. Wonder . Na nowej platformie gra pojawi się pod tytułem Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park . Dołączony zostanie do niej zupełnie nowy świat, którego nazwa to właśnie Bellabel Park.

Jego częścią jest m.in. Attraction Center, które podzielono na dwie przestrzenie . W Local Multiplayer Plaza będziemy mogli wybrać jedną z 17 atrakcji w ramach której zagramy lokalnie z 3 znajomymi albo współpracując, albo ze sobą rywalizując. Wszystko to również przy wykorzystaniu funkcji GameShare. Z kolei Game Room Plaza to 6 misji, w których udział lokalnie lub po sieci może wziąć nawet do 12 graczy.

Innym zakątkiem Bellabel Park jest Camp Central. Spotkamy tam licznych Toadów, którzy czekać będą na nas z wyzwaniami. W jednym miejscu będziemy musieli zebrać konkretną liczbę monet w określonym czasie, w innych po prostu jak najszybciej przejść całą planszę. To wszystko zarówno solo, jak i ze znajomymi w liczbie nawet 4 na jednej konsoli.

Niemniej jest też powód, by wrócić do już poznanych rejonów. To tam skryło się siedmioro Koopalingów, które skradły skarb Bellabel Park. Teraz musimy je pokonać w ramach nowych walk z bossami. Pomoże nam w tym nowa postać, znana z Super Mario Galaxy Rosalina. Wspierać ją będzie Luma, którą sterować może żywy gracz, co jest łatwiejszą formą zabawy np. dla dzieci. Również z myślą o nich przygotowano tryb asysty, dzięki któremu nie otrzymujemy obrażeń i nie giniemy.

Przy tym wszystkim Super Mario Bros. Wonder na Nintendo Switch 2 korzystać będzie z nowej funkcji drugiego Pstryczka, czyli myszki, w którą można zmienić jeden z joyconów. Pozostaje zatem czekać na premierę, która już 26 marca 2026. Grę kupimy w wydaniu pudełkowym na NS2, jednak posiadacze pierwowzoru z NS1 mogą dokupić “upgrade pack”, którego cena na ten moment nie jest jednak znana.