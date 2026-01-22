Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy świat i nowa postać. Super Mario Bros. Wonder z datą premiery na Switch 2

Maciej Petryszyn
2026/01/22 22:00
0
0

Już kilka miesięcy temu Nintendo zapowiadało, iż przy w związku z nadejściem konsoli Switch 2 część gier otrzyma usprawnienia. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w poniższym artykule.

Sporo nowości czeka na fanów Mario, nadal wyglądających nowej odsłony przygód wąsatego hydraulika. Na razie muszą oni zadowolić się innego rodzaju “nowościami”.

Super Mario Bros. Wonder
Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder z nowościami na Nintendo Switch 2

Aktualizację przygotowaną z myślą o Nintendo Switch 2 otrzyma bowiem Super Mario Bros. Wonder. Na nowej platformie gra pojawi się pod tytułem Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park. Dołączony zostanie do niej zupełnie nowy świat, którego nazwa to właśnie Bellabel Park.

Jego częścią jest m.in. Attraction Center, które podzielono na dwie przestrzenie. W Local Multiplayer Plaza będziemy mogli wybrać jedną z 17 atrakcji w ramach której zagramy lokalnie z 3 znajomymi albo współpracując, albo ze sobą rywalizując. Wszystko to również przy wykorzystaniu funkcji GameShare. Z kolei Game Room Plaza to 6 misji, w których udział lokalnie lub po sieci może wziąć nawet do 12 graczy.

GramTV przedstawia:

Innym zakątkiem Bellabel Park jest Camp Central. Spotkamy tam licznych Toadów, którzy czekać będą na nas z wyzwaniami. W jednym miejscu będziemy musieli zebrać konkretną liczbę monet w określonym czasie, w innych po prostu jak najszybciej przejść całą planszę. To wszystko zarówno solo, jak i ze znajomymi w liczbie nawet 4 na jednej konsoli.

Niemniej jest też powód, by wrócić do już poznanych rejonów. To tam skryło się siedmioro Koopalingów, które skradły skarb Bellabel Park. Teraz musimy je pokonać w ramach nowych walk z bossami. Pomoże nam w tym nowa postać, znana z Super Mario Galaxy Rosalina. Wspierać ją będzie Luma, którą sterować może żywy gracz, co jest łatwiejszą formą zabawy np. dla dzieci. Również z myślą o nich przygotowano tryb asysty, dzięki któremu nie otrzymujemy obrażeń i nie giniemy.

Przy tym wszystkim Super Mario Bros. Wonder na Nintendo Switch 2 korzystać będzie z nowej funkcji drugiego Pstryczka, czyli myszki, w którą można zmienić jeden z joyconów. Pozostaje zatem czekać na premierę, która już 26 marca 2026. Grę kupimy w wydaniu pudełkowym na NS2, jednak posiadacze pierwowzoru z NS1 mogą dokupić “upgrade pack”, którego cena na ten moment nie jest jednak znana.

Źródło:https://www.nintendo.com/us/store/products/super-mario-bros-wonder-nintendo-switch-2-edition-plus-meetup-in-bellabel-park-switch-2/

Tagi:

News
Nintendo
aktualizacja
Super Mario Bros.
nowa zawartość
Super Mario
Super Mario Bros. Wonder
Switch 2
Nintendo Switch 2
aktualizacja gry
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112