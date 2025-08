Trwa wysyp darmowych gier. Kolejny prezent za darmo na Steam

Przełom lipca i sierpnia przyniósł graczom masę darmowych prezentów. Oprócz dwóch gier oferowanych przez Epic Games Store, użytkownicy komputerów mogą również odebrać aż czternaście darmowych gier na GOG, a także nowe prezenty na Steam. Jedna z ofert rozpoczęła się jeszcze pod koniec ubiegłego miesiąca, a jeszcze wczoraj informowaliśmy o kolejnej darmowej grze. Okazuje się, że na tym nie koniec i platforma Valve udostępniła jeszcze jedną grę całkowicie za darmo. Mowa o Dracomaton, czyli produkcji z gatunku roguelike, wydanej w sierpniu 2023 roku. Za tytuł odpowiada studio Gun Jumpers.

Dracomaton to gra typu roguelike z widokiem z góry i elementami bullet hell, w której błyskawicznie przełączasz się między różnymi stylami rozgrywki. Wyposaż się w różne Formy, z których każda ma swoje mocne i słabe strony lub modyfikuj istniejące Formy, dodając im cechy innych! Szybka, jednoosobowa rozgrywka stworzona z myślą o dużej regrywalności

10 unikalnych Form, z których każda ma 3 możliwe wersje Modyfikacji

Ponad 30 przedmiotów wpływających na styl gry, w tym kilka zmieniających zasady Chaos-przedmiotów

2 wymagających bossów

Wiele sekretów do odkrycia o fabryce, smokach i świecie poza nią Dzięki prostemu sterowaniu myszką i klawiaturą oraz kompatybilności z kontrolerem, łącz Formy, Przedmioty i Modyfikacje aż ekran zaleje deszcz pocisków – próbuj raz po raz, aż dotrzesz do samego końca.

Jeszcze jedna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Dracomaton, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 4 sierpnia do godziny 19:00 czasu polskiego.