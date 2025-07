Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Odbierz nowe prezenty

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza nowe darmowe gry w Epic Games Store. Tym razem sklep zaoferował aż dwie gry całkowicie za darmo. Pierwszą z nich jest Keylocker, czyli cyberpunkowa turowa gra rytmiczna z elementami jRPG, która została wydana w we wrześniu ubiegłego roku. Drugim z prezentów jest Pilgrims, czyli gra przygodowa stworzona przez twórców kultowego Machinarium. Gry będą dostępne od godziny 17:00 czasu polskiego i będzie można przypisać je do własnego konta do następnego czwartku.

Keylocker to cyberpunkowa turowa gra rytmiczna w stylu JRPG. Wciel się w rolę wokalistki i autorki tekstów, B0B0. Zasilaj swoje ruchy elektryczną mocą muzyki na bezlitosnej planecie, wykonując ataki w czasie rzeczywistym w rytm muzyki! Wybierz unikalną klasę postaci, walcz z władzami, odkrywaj tajemnice Saturna, graj koncerty ze swoim zespołem i włamuj się do sieci, by położyć kres skorumpowanemu systemowi — na dobre lub złe.

Pilgrims – za darmo

Pilgrims to wesoła gra przygodowa stworzona przez twórców takich gier jak Machinarium czy Samorost. Swobodnie przemierzaj ziemie, zdobywaj nowych przyjaciół, śmiej się z towarzyszami podróży i pomóż im ukończyć ich opowieści, na twój sposób. Ile różnych rozwiązań jesteś w stanie znaleźć?

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Legion TD 2.