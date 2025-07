Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent na PC na zakończenie miesiąca

Koniec miesiąca często oznacza prawdziwy wysyp darmowych gier na PC i wiele wskazuje na to, że w ostatni tydzień lipca swoje cyfrowe biblioteki gier wzbogacimy o kilka tytułów. Swoją najnowszą ofertę przedstawił Steam, który właśnie udostępnił w swoim sklepie kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem jest to Barro GT, czyli prosta zręcznościowa ścigałka, wydana w 2022 roku. Tytuł przygotowało studio SC Jogos i teraz każdy chętny może odebrać tę grę, aby samodzielnie ją sprawdzić. Wszystkie szczegóły poznacie poniżej.

Barro GT to nowa generacja gry Barro, teraz z nowym stylem torów wyścigowych, ale wciąż z dobrze znanym zręcznościowym stylem jazdy! 26 typów samochodów

21 nowych torów wyścigowych

Ulepszony tryb próby czasowej (tabela wyników okrążenie po okrążeniu | Walcz o swoją pozycję w czasie rzeczywistym!)

Tryb dla jednego gracza

Do 4 graczy na podzielonym ekranie (lokalnie)

Do 20 samochodów na starcie

Darmowa gra na Stream

Aby odebrać darmowe Barro GT, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 4 sierpnia do godziny 19:00 czasu polskiego.