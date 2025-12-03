Zaloguj się lub Zarejestruj

Titan Quest 2 z ogromną aktualizacją. Relikty, amulety, mistrzostwo Kuźni i multiplayer

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/03 18:30
Do Titan Quest II zawitała spora aktualizacja, dodająca między innymi relikty i amulety, a także nowe mistrzostwo Kuźni.

Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy, najnowsza aktualizacja do gry Titan Quest II wprowadziła relikty i amulety, zupełnie nowe mistrzostwo Kuźni, a także pełne wsparcie trybu wieloosobowego. Twórcy dodali także niemiecką lokalizację i pracują nad kolejnymi wersjami – francuską i chińską.

Titan Quest II
Titan Quest II

Titan Quest II ze sporą aktualizacją

Aktualizacja dodaje około 40 reliktów i amuletów, otwierając nowy system ulepszeń przedmiotów, który będzie rozwijany w kolejnych patchach. Do tej pory, nawet jeśli broń wyglądała imponująco i siała spustoszenie, to jednak nie dało się jej dalej ulepszać. Nowa aktualizacja zmienia tę sytuację i od teraz relikty oraz amulety można montować w broni, zbroi, pierścieniach i talizmanach w celu wzmocnienia ich mocy. Amulety mają wypadać dość często i pasować tematycznie do przeciwników, co oznacza, że szkielety pozostawią po sobie kości, a dziki skóry. Każdy fragment zapewni bonus, a trzy fragmenty utworzą ulepszoną wersję.

Relikty mają działać podobnie. Są co prawda znacznie rzadsze, ale za to o wiele potężniejsze. Przykładowo, trzy fragmenty Esencji Gromu Zeusa zwiększą szybkość ataku i rzucania zaklęć, wzmocnią obrażenia od błyskawic i mogą natychmiast zabić zwykłych przeciwników.

GramTV przedstawia:

Nowe mistrzostwo Kuźnia pozwala graczom rozwijać się w kierunku inżynieryjnej dominacji. Dzięki niej gracze będą mogli wzmacniać broń i pancerz podczas walki, budować postać wokół Odbicia Obrażeń, rozstawiać mechaniczne urządzenia, np. pułapki ostrzowe i wieżyczki oraz łączyć Kuźnię z innymi mistrzostwami, tworząc potężne synergie: burzowe pułapki, ziemne konstrukty, ofensywne hybrydy i wiele więcej.

Tryb wieloosobowy działa od teraz w pełni w ramach głównego klienta Wczesnego Dostępu, dzięki czemu gracze mogą wspólnie wyruszać na podbój Grecji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wersja niemiecka jest już dostępna w grze, ale trwają także prace nad lokalizacją francuską i chińską.

