Titan Quest 2 z ogromną aktualizacją. Relikty, amulety, mistrzostwo Kuźni i multiplayer

Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy, najnowsza aktualizacja do gry Titan Quest II wprowadziła relikty i amulety, zupełnie nowe mistrzostwo Kuźni, a także pełne wsparcie trybu wieloosobowego. Twórcy dodali także niemiecką lokalizację i pracują nad kolejnymi wersjami – francuską i chińską.

Titan Quest II ze sporą aktualizacją

Aktualizacja dodaje około 40 reliktów i amuletów, otwierając nowy system ulepszeń przedmiotów, który będzie rozwijany w kolejnych patchach. Do tej pory, nawet jeśli broń wyglądała imponująco i siała spustoszenie, to jednak nie dało się jej dalej ulepszać. Nowa aktualizacja zmienia tę sytuację i od teraz relikty oraz amulety można montować w broni, zbroi, pierścieniach i talizmanach w celu wzmocnienia ich mocy. Amulety mają wypadać dość często i pasować tematycznie do przeciwników, co oznacza, że szkielety pozostawią po sobie kości, a dziki skóry. Każdy fragment zapewni bonus, a trzy fragmenty utworzą ulepszoną wersję.