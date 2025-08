Nowość za darmo na Steam. Tegoroczny tytuł do odebrania w prezencie

Steam z mocnym uderzeniem rozpoczyna nowy miesiąc. Na platformie Valve udostępniono kolejną grę za darmo i to całkiem nowy tytuł. Przez kilka najbliższych dni do swojego konta Steam możecie przypisać grę Kitchen Wars, która została wydana we wczesnym dostępie 16 kwietnia bieżącego roku. Produkcja studia Silent Owl to gra imprezowa przeznaczona dla od 2 do 8 graczy, którzy rywalizują w zadaniach, aby stworzyć jak najlepszą restaurację. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Kitchen Wars to pełna akcji gra, w której dwa rywalizujące zespoły po 1-4 graczy mają na celu sabotowanie restauracji przeciwników, jednocześnie dbając o zadowolenie swoich klientów. Używaj broni, kradnij krzesła, rzucaj przedmiotami, zdobywaj poziomy, aby odblokować boostery i baw się świetnie! Niezależnie od tego, czy skupiasz się na ulepszaniu swojej restauracji, czy sianiu chaosu wśród przeciwników, Kitchen Wars łączy strategię, walkę i humor, zapewniając rozrywkę i rywalizację na najwyższym poziomie.

Nowa gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Kitchen Wars, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 4 sierpnia do godziny 19:00 czasu polskiego.