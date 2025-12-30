Treyarch odpowiada na teorię spiskową dotyczącą SBMM w Call of Duty: Black Ops 7

Studio odpowiedzialne za Call of Duty: Black Ops 7 zabrało głos w sprawie kontrowersji wokół systemu SBMM.
Jeden z dyrektorów projektowych studia Treyarch odniósł się do narastających kontrowersji wokół systemu SBMM (Skill-Based Matchmaking) w Call of Duty: Black Ops 7, stanowczo zaprzeczając doniesieniom o jego modyfikowaniu na okres świąteczny. Najnowsza odsłona popularnej serii shooterów jest jedną z największych premier 2025 roku i w ciągu zaledwie miesiąca znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się gier roku. Debiut gry nie obył się jednak bez licznych problemów i krytyki.
Twórcy Call of Duty: Black Ops 7 odpowiadają na krytykę
Na skargi fanów odpowiedział Matt Scronce, dyrektor ds. projektowania w Treyarch. Jego komentarz był reakcją na teorię jednego z graczy, który sugerował, że system dobierania graczy został zmieniony na czas świąteczny. Scronce jednoznacznie zdementował te doniesienia, podkreślając, że żadne zmiany w SBMM nie zostały wprowadzone i że Treyarch nie modyfikował systemu pod kątem sezonowych graczy. Przypomnijmy: Skill-Based Matchmaking bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak stosunek zabójstw do zgonów (K/D) czy aktywność w realizowaniu celów, aby dobierać graczy o zbliżonym poziomie umiejętności.
System matchmakingu w Black Ops 7 już wcześniej budził kontrowersje, zarówno w kontekście SBMM, jak i nowego otwartego matchmakingu w Warzone. Wielu graczy od lat krytykuje SBMM, twierdząc, że sprawia on, iż nawet casualowe mecze stają się nadmiernie rywalizacyjne. Treyarch oficjalnie wprowadził open matchmaking do Warzone 4 grudnia, licząc na ograniczenie tej krytyki. Jednak niedługo po jego debiucie studio potwierdziło, że wielu graczy zaczęło wracać do standardowej kolejki Standard Moshpit, argumentując, że nowy system nie przypomina wersji znanej z otwartej bety.
GramTV przedstawia:
Problemy Black Ops 7 zbiegły się w czasie z ogromnym sukcesem jednego z największych konkurentów serii. W październiku EA i DICE wypuścili długo wyczekiwanego Battlefielda 6, który zanotował rekordowe wyniki. Gra przekroczyła 700 tysięcy jednoczesnych graczy na Steamie i sprzedała się w liczbie ponad 7 milionów egzemplarzy w ciągu kilku dni, notując największą premierę w historii marki. W październiku Battlefield 6 zdominował również listy sprzedaży, wyprzedzając m.in. Pokemon Legends: Z-A.
Mimo trudnego startu Call of Duty: Black Ops 7 ma jeszcze szansę na poprawę sytuacji w 2026 roku. Tryb rankingowy gry ma zostać oficjalnie dodany po premierze Sezonu 2 na początku lutego, choć Treyarch nie ujawnił jeszcze szczegółów. Potwierdzono również, że aktualizacja Season 1 Reloaded, zaplanowana na przyszły miesiąc, wprowadzi do gry crossover z serią Fallout wraz z nowymi kosmetycznymi przedmiotami w styczniu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!