Treyarch odpowiada na teorię spiskową dotyczącą SBMM w Call of Duty: Black Ops 7

Studio odpowiedzialne za Call of Duty: Black Ops 7 zabrało głos w sprawie kontrowersji wokół systemu SBMM.

Jeden z dyrektorów projektowych studia Treyarch odniósł się do narastających kontrowersji wokół systemu SBMM (Skill-Based Matchmaking) w Call of Duty: Black Ops 7, stanowczo zaprzeczając doniesieniom o jego modyfikowaniu na okres świąteczny. Najnowsza odsłona popularnej serii shooterów jest jedną z największych premier 2025 roku i w ciągu zaledwie miesiąca znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się gier roku. Debiut gry nie obył się jednak bez licznych problemów i krytyki. Twórcy Call of Duty: Black Ops 7 odpowiadają na krytykę Choć w premierowy weekend Call of Duty: Black Ops 7 przyciągnęło wielu graczy, tytuł od samego początku zmaga się z problemami z utrzymaniem zainteresowania. Według licznych raportów sprzedaż gry była znacznie niższa niż w przypadku poprzedniej odsłony, a sprzedaż w pierwszym tygodniu była aż o 50 procent gorsza niż Black Ops 6. Dodatkowo produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem ze strony fanów, którzy ostro krytykowali fabułę oraz tryb dla jednego gracza, do tego stopnia, że gra padła ofiarą review bombingu. Obecnie kolejnym celem niezadowolenia społeczności stał się tryb wieloosobowy, a w szczególności system SBMM.

Na skargi fanów odpowiedział Matt Scronce, dyrektor ds. projektowania w Treyarch. Jego komentarz był reakcją na teorię jednego z graczy, który sugerował, że system dobierania graczy został zmieniony na czas świąteczny. Scronce jednoznacznie zdementował te doniesienia, podkreślając, że żadne zmiany w SBMM nie zostały wprowadzone i że Treyarch nie modyfikował systemu pod kątem sezonowych graczy. Przypomnijmy: Skill-Based Matchmaking bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak stosunek zabójstw do zgonów (K/D) czy aktywność w realizowaniu celów, aby dobierać graczy o zbliżonym poziomie umiejętności. System matchmakingu w Black Ops 7 już wcześniej budził kontrowersje, zarówno w kontekście SBMM, jak i nowego otwartego matchmakingu w Warzone. Wielu graczy od lat krytykuje SBMM, twierdząc, że sprawia on, iż nawet casualowe mecze stają się nadmiernie rywalizacyjne. Treyarch oficjalnie wprowadził open matchmaking do Warzone 4 grudnia, licząc na ograniczenie tej krytyki. Jednak niedługo po jego debiucie studio potwierdziło, że wielu graczy zaczęło wracać do standardowej kolejki Standard Moshpit, argumentując, że nowy system nie przypomina wersji znanej z otwartej bety.

Problemy Black Ops 7 zbiegły się w czasie z ogromnym sukcesem jednego z największych konkurentów serii. W październiku EA i DICE wypuścili długo wyczekiwanego Battlefielda 6, który zanotował rekordowe wyniki. Gra przekroczyła 700 tysięcy jednoczesnych graczy na Steamie i sprzedała się w liczbie ponad 7 milionów egzemplarzy w ciągu kilku dni, notując największą premierę w historii marki. W październiku Battlefield 6 zdominował również listy sprzedaży, wyprzedzając m.in. Pokemon Legends: Z-A. Mimo trudnego startu Call of Duty: Black Ops 7 ma jeszcze szansę na poprawę sytuacji w 2026 roku. Tryb rankingowy gry ma zostać oficjalnie dodany po premierze Sezonu 2 na początku lutego, choć Treyarch nie ujawnił jeszcze szczegółów. Potwierdzono również, że aktualizacja Season 1 Reloaded, zaplanowana na przyszły miesiąc, wprowadzi do gry crossover z serią Fallout wraz z nowymi kosmetycznymi przedmiotami w styczniu. Zachęcamy także do sprawdzenia naszej recenzji Call of Duty: Black Ops 7.