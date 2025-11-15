Call of Duty: Black Ops 7 zbiera dobre oceny krytyków, ale gracze są bardziej powściągliwi

Przypomnijmy, że akcja najnowszej części została osadzona w 2035 roku, a głównym bohaterem kampanii jest David Mason, który próbuje powstrzymać Raula Menendeza i jego tajną broń psychologiczną. Rozgrywka odbywa się m.in. w futurystycznym mieście Avalon, a misje prowadzą gracza po całym świecie. Studio reklamuje Black Ops 7 jako jedną z największych i najlepiej dopracowanych odsłon serii, choć jak na razie opinie społeczności graczy są sprzeczne z recenzjami krytyków.