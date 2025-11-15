Call of Duty: Black Ops 7 zbiera dobre oceny krytyków, ale gracze są bardziej powściągliwi

Od 13 listopada możemy już grać w najnowszą odsłonę serii Call of Duty: Black Ops. Siódmą odsłonę można uruchomić między innymi abonenci Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Gra debiutuje równocześnie na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Wiemy już jakie recenzje zbiera najnowsze dzieło Activision.
Call of Duty: Black Ops 7 z solidnym wynikiem na Metacritic
Według Metacritic, wersja PC gry otrzymała wynik 83, co jest minimalnie wyższe niż wynik poprzedniej części, Black Ops 6 (82). Ciekawostką jest jednak Steam, gdzie około 800 opinii użytkowników prezentuje mieszane odczucia, pokazując, że odbiór gry przez społeczność może nieco różnić się od ocen krytyków. Gracze zwracają uwagę na różne mankamenty, w tym między innymi na brak możliwości zapauzowania gry.
Przypomnijmy, że akcja najnowszej części została osadzona w 2035 roku, a głównym bohaterem kampanii jest David Mason, który próbuje powstrzymać Raula Menendeza i jego tajną broń psychologiczną. Rozgrywka odbywa się m.in. w futurystycznym mieście Avalon, a misje prowadzą gracza po całym świecie. Studio reklamuje Black Ops 7 jako jedną z największych i najlepiej dopracowanych odsłon serii, choć jak na razie opinie społeczności graczy są sprzeczne z recenzjami krytyków.
