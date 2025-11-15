Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 7 zbiera dobre oceny krytyków, ale gracze są bardziej powściągliwi

Jakub Piwoński
2025/11/15 19:00
0
0

Mieliście już okazję przetestować grę? Dajcie znać w komentarzu jak wrażenia.

Od 13 listopada możemy już grać w najnowszą odsłonę serii Call of Duty: Black Ops. Siódmą odsłonę można uruchomić między innymi abonenci Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Gra debiutuje równocześnie na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Wiemy już jakie recenzje zbiera najnowsze dzieło Activision.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 z solidnym wynikiem na Metacritic

Według Metacritic, wersja PC gry otrzymała wynik 83, co jest minimalnie wyższe niż wynik poprzedniej części, Black Ops 6 (82). Ciekawostką jest jednak Steam, gdzie około 800 opinii użytkowników prezentuje mieszane odczucia, pokazując, że odbiór gry przez społeczność może nieco różnić się od ocen krytyków. Gracze zwracają uwagę na różne mankamenty, w tym między innymi na brak możliwości zapauzowania gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że akcja najnowszej części została osadzona w 2035 roku, a głównym bohaterem kampanii jest David Mason, który próbuje powstrzymać Raula Menendeza i jego tajną broń psychologiczną. Rozgrywka odbywa się m.in. w futurystycznym mieście Avalon, a misje prowadzą gracza po całym świecie. Studio reklamuje Black Ops 7 jako jedną z największych i najlepiej dopracowanych odsłon serii, choć jak na razie opinie społeczności graczy są sprzeczne z recenzjami krytyków.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/call-of-duty-black-ops-7/

Tagi:

News
recenzje
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops 7
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112