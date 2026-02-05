Sony zabiera głos przed premierą Marathon. Wydawca mówi wprost o stanie gry

Zbliżająca się premiera Marathon budzi duże zainteresowanie nie tylko wśród graczy, lecz także inwestorów. Podczas ostatniej konferencji finansowej Sony przedstawiciele firmy odnieśli się do stanu produkcji nowej strzelanki studia Bungie, podkreślając, że wydawca jest „bardzo pewny” jakości gry na krótko przed jej rynkowym debiutem. Tytuł trafi do sprzedaży już 5 marca, co oznacza, że projekt znajduje się w finalnej fazie przygotowań.

Sony spokojne o premierę Marathon. Playtesty wykazały problemy, które już poprawiono

Dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, zdradziła, że w trakcie wewnętrznych testów Marathon ujawnił zarówno mocne strony, jak i elementy wymagające poprawy. Te drugie stały się podstawą do wprowadzenia zmian w rozgrywce. Jak zaznaczyła, po wdrożeniu poprawek nastroje wokół projektu znacząco się poprawiły, a firma jest przekonana o gotowości gry do premiery.