Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony zabiera głos przed premierą Marathon. Wydawca mówi wprost o stanie gry

Patrycja Pietrowska
2026/02/05 19:00
0
0

Debiut gry zaplanowano na początek marca.

Zbliżająca się premiera Marathon budzi duże zainteresowanie nie tylko wśród graczy, lecz także inwestorów. Podczas ostatniej konferencji finansowej Sony przedstawiciele firmy odnieśli się do stanu produkcji nowej strzelanki studia Bungie, podkreślając, że wydawca jest „bardzo pewny” jakości gry na krótko przed jej rynkowym debiutem. Tytuł trafi do sprzedaży już 5 marca, co oznacza, że projekt znajduje się w finalnej fazie przygotowań.

Marathon
Marathon

Sony spokojne o premierę Marathon. Playtesty wykazały problemy, które już poprawiono

Dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, zdradziła, że w trakcie wewnętrznych testów Marathon ujawnił zarówno mocne strony, jak i elementy wymagające poprawy. Te drugie stały się podstawą do wprowadzenia zmian w rozgrywce. Jak zaznaczyła, po wdrożeniu poprawek nastroje wokół projektu znacząco się poprawiły, a firma jest przekonana o gotowości gry do premiery.

Jeśli chodzi o Marathon, przeprowadziliśmy testy z udziałem użytkowników, od których otrzymaliśmy szczegółowe opinie na temat gry. Wskazali oni zarówno jej mocne strony, jak i elementy wymagające poprawy, a cały ten feedback został przez nas uwzględniony i doprowadził do wprowadzenia zmian.

W obecnej formie, po tych modyfikacjach, jesteśmy bardzo pewni decyzji o premierze gry zaplanowanej na 5 marca.

Droga Marathon na rynek była jednak daleka od idealnej. Początkowo planowano wydanie gry w 2024 roku, później termin przesunięto na 2025. W połowie ubiegłego roku projekt zaliczył kolejne opóźnienie, tym razem bez podania nowej daty, co wywołało spekulacje na temat problemów produkcyjnych. Dopiero na początku obecnego roku ogłoszono konkretny termin premiery.

Wkrocz do mrocznego świata science fiction na Tau Ceti IV: opuszczonej kolonii z rywalizującymi biegaczami, wrogimi siłami bezpieczeństwa UESC i nieprzewidywalnym środowiskiem. Przeszukując strefy w poszukiwaniu cennych przedmiotów z załogą lub samodzielnie, pełne napięcia chwile przeradzają się w dynamiczną walkę PvP. Wymiana ognia jest tu intensywna, zapasy ograniczone, a przygotowanie wynagradzane.

Ewakuuj się, aby zwiększać swoją sezonową moc, zdobywać przedmioty kosmetyczne za swoje osiągnięcia i tworzyć silniejsze konfiguracje ze skradzionych łupów. Wróć ze swoim sprzętem i zaryzykuj, aby zdobyć jeszcze większe bogactwo w kolejnym biegu. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Dla Bungie jest to pierwsza od wielu lat produkcja niezwiązana z marką Destiny. Przypomnijmy, że Marathon ma zadebiutować 5 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/fps/sony-is-very-confident-in-marathon-after-playtests-revealed-good-points-as-well-as-not-good-points-that-have-since-been-changed-for-bungies-arc-raiders-challenger/

Tagi:

News
premiera
strzelanka
Bungie
PvP
Marathon
strzelanka ewakuacyjna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112