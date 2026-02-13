Ujawniono masę szczegółów nowego sezonu w Battlefield 6. REDSEC również doczekał się uwagi deweloperów

Battlefield Studios po raz kolejny postanowiło zasypać nas informacjami na temat nadchodzącej zawartości w Battlefield 6 oraz REDSEC. Premiera 2. sezonu jest planowana na 17 lutego. Nadchodzące wydarzenie przeniesie linię frontu do Europy i wprowadzi szereg nowości, w tym mapy, tryby oraz usprawniony system progresji. Przy okazji twórcy odpowiedzieli na wiele pytań nurtujących fanów.

Battlefield 6 – wszystko, co wiemy o sezonie 2

Przede wszystkim, sezon oznaczony numerem 2 zostanie podzielony na trzy fazy, w wyniku czego na przestrzeni trzech miesięcy fani stopniowo będą otrzymywali dostęp do nowej zawartości. Według przedstawionych informacji, ma to się prezentować w następujący sposób: