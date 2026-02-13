Ujawniono masę szczegółów nowego sezonu w Battlefield 6. REDSEC również doczekał się uwagi deweloperów

Battlefield Studios po raz kolejny postanowiło zasypać nas informacjami na temat nadchodzącej zawartości w Battlefield 6 oraz REDSEC. Premiera 2. sezonu jest planowana na 17 lutego. Nadchodzące wydarzenie przeniesie linię frontu do Europy i wprowadzi szereg nowości, w tym mapy, tryby oraz usprawniony system progresji. Przy okazji twórcy odpowiedzieli na wiele pytań nurtujących fanów.
Battlefield 6 – wszystko, co wiemy o sezonie 2
Przede wszystkim, sezon oznaczony numerem 2 zostanie podzielony na trzy fazy, w wyniku czego na przestrzeni trzech miesięcy fani stopniowo będą otrzymywali dostęp do nowej zawartości. Według przedstawionych informacji, ma to się prezentować w następujący sposób:
Faza 1 – Środki ekstremalne (17 lutego): Premiera mapy Skażenie, osadzonej w lesie zniszczonym przez eksperymentalną broń. Wprowadzony zostanie tryb z dymem psychoaktywnym VL-7.
Faza 2 – Zmrok (17 marca): Skupienie na walce w ciemności. Mapa Baza Hagental otrzyma specjalny wariant nocny, wymagający użycia gogli noktowizyjnych.
Faza 3 – Łowca i Ofiara (17 kwietnia): Finał sezonu z trybem Operacja Augur, nową ścieżką przepustki bojowej i maczetą jako nową bronią białą.
Bitwa o Europę rozegra się na dwóch nowych obszarach:
Skażenie: Wielkoskalowe starcia w gęstym lesie (dostępna od Fazie 1).
Baza Hagental: Intensywne walki wewnątrz tajnego obiektu wojskowego (dostępna od Fazie 2).
Kluczową nowością jest tryb Operacja Augur, inspirowany kultowymi Operacjami z Battlefield 1. Gracze wezmą udział w długiej kampanii łączącej obie nowe mapy.
Twórcy przygotowali także pokaźną listę sprzętu, który będzie udostępniany stopniowo:
Pojazdy: Powrót helikoptera AH-6 Little Bird, nowy helikopter MH-350 oraz motocykle terenowe.
Gadżety: Wyrzutnia przeciwlotnicza Igła, maska przeciwgazowa (niezbędna w strefach dymu VL-7) oraz gogle noktowizyjne wymagające zarządzania baterią.
Dla fanów Battlefield REDSEC mamy dobre wieści – wszystkie nowości zmierzające do “szóstki” pojawią się także w tytule battle royale. Deweloperzy zdradzili, że zawartość ma wyglądać inaczej w każdym trybie gry, ze względu na dostosowanie jej do schematu rozgrywki. Poznaliśmy też odpowiedzi na dwa inne pytania. Operacja Augur, inspirowana Operacjami z Battlefield 1, dała fanom nadzieje na wprowadzenie Operacji jako stałego trybu dostępnego też z innymi mapami. Na ten moment jest to jedynie tymczasowy dodatek do rozgrywki, lecz Battlefield Studios czeka na opinię graczy – możliwe więc, że po pozytywnym feedbacku zostanie to z nami na dłużej. Podobnie sytuacja wygląda z innymi trybami ograniczonymi czasowo – jeśli przypadną nam do gustu, jest szansa na ich dalszą obecność lub powrót w przyszłości.
