Helldivers trafi na duży ekran. Adaptacja popularnej gry ma już swoją pierwszą wielką gwiazdę

Jakub Piwoński
2026/02/12 15:30
Reżyseruje twórca Szybkich i wściekłych. Premiera w 2027.

Sony Pictures wraz z PlayStation Productions przygotowuje widowisko oparte na popularnej serii gier wideo Helldivers. Gwiazdą produkcji ma być Jason Momowa – graczom znany z występu w kinowym Minecrafcie, wcześniej związany także z DC jako Aquaman.

Jason Momoa w adaptacji Helldivers

Przypomnijmy, że gra Helldivers zadebiutowała w 2015 roku i szybko zdobyła uznanie fanów strzelanek top-down. Opowiada o kosmicznym konflikcie ludzi z agresywnymi obcymi. Gracz wciela się w elitarnych Helldivers, ostatnią linię obrony ludzkości, korzystając z zaawansowanej broni, pojazdów i nalotów, a za sukcesy zdobywa miejsce w panteonie gwiazd Federacji. W 2024 roku premierę miała Helldivers 2, która okazała się ogromnym hitem komercyjnym dla PlayStation, jeszcze mocniej ugruntowując markę w świadomości graczy.

Filmowe Helldivers wyreżyseruje Justin Lin, znany z kilku części cyklu Szybcy i wściekli. Lin odpowiada również za produkcję widowiska. Scenariusz tworzy Gary Dauberman, specjalista od horroru (dylogia To), który wcześniej współpracował z PlayStation Productions przy adaptacji Until Dawn. Szczegóły fabuły na razie pozostają tajemnicą, podobnie jak postać, którą zagra gwiazda projektu – Jason Momoa. Premiera kinowa w Ameryce zaplanowana jest na 10 listopada 2027 roku.

Dla Momoy oznacza to kontynuację intensywnego okresu kariery. W ostatnich latach aktor wcielił się m.in. w Duncana Idaho w trzeciej części Diuny, zagra Lobo w widowisku DC Supergirl oraz Blanka w Street Fighterze. Momoa najwyraźniej zasmakował też w adaptacjach gier – rola w Minecraft, który okazał się gigantycznym hitem ubiegłego roku, przyniosła mu kolejne sukcesy i pokazała, że tego typu projekty dobrze mu służą.

Źródło:https://deadline.com/2026/02/jason-momoa-helldivers-release-date-1236715868/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:02

Czyli... Sony robi film na podstawie gry która powstała na podstawie filmu i jest lepsza niż bezpośrednia adaptacja tego filmu gdzie film powstał na podstawie książki.

Wiem jaki jest następny krok. Ktoś musi napisać książkę Helldivers na podstawie filmu.




