Helldivers trafi na duży ekran. Adaptacja popularnej gry ma już swoją pierwszą wielką gwiazdę

Sony Pictures wraz z PlayStation Productions przygotowuje widowisko oparte na popularnej serii gier wideo Helldivers. Gwiazdą produkcji ma być Jason Momowa – graczom znany z występu w kinowym Minecrafcie, wcześniej związany także z DC jako Aquaman.

Jason Momoa w adaptacji Helldivers

Przypomnijmy, że gra Helldivers zadebiutowała w 2015 roku i szybko zdobyła uznanie fanów strzelanek top-down. Opowiada o kosmicznym konflikcie ludzi z agresywnymi obcymi. Gracz wciela się w elitarnych Helldivers, ostatnią linię obrony ludzkości, korzystając z zaawansowanej broni, pojazdów i nalotów, a za sukcesy zdobywa miejsce w panteonie gwiazd Federacji. W 2024 roku premierę miała Helldivers 2, która okazała się ogromnym hitem komercyjnym dla PlayStation, jeszcze mocniej ugruntowując markę w świadomości graczy.