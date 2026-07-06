Toy Story 5 kontra Minionki i straszydła. Tylko jeden film okazał się wakacyjnym gigantem box office

Do kin niemal równocześnie trafiły dwie wyczekiwane animacje, które miały powalczyć o miano największego hitu tegorocznych wakacji. Choć wiele osób spodziewało się zaciętej rywalizacji, pierwsze tygodnie wyświetlania pokazują, że zwycięzca jest tylko jeden. To Pixar i Disney mogą dziś otwierać szampana.

Minionki i straszydła z fatalnym wynikiem z kin. Toy Story 5 górą

Jeszcze przed premierą pojawiały się pytania, czy Toy Story 5 zdoła powtórzyć sukces poprzednich części i przekonać widzów do kolejnego powrotu Chudego i Buzza Astrala. Wszystko wskazuje jednak na to, że obawy były niepotrzebne. Najnowsza odsłona kultowej serii osiągnęła już 765 milionów dolarów wpływów z kin na całym świecie, mimo że wciąż pozostaje w repertuarze wielu multipleksów, więc wynik na pewno jeszcze się zwiększy.