Toy Story 5 kontra Minionki i straszydła. Tylko jeden film okazał się wakacyjnym gigantem box office

Do kin niemal równocześnie trafiły dwie wyczekiwane animacje, które miały powalczyć o miano największego hitu tegorocznych wakacji. Choć wiele osób spodziewało się zaciętej rywalizacji, pierwsze tygodnie wyświetlania pokazują, że zwycięzca jest tylko jeden. To Pixar i Disney mogą dziś otwierać szampana.
Minionki i straszydła z fatalnym wynikiem z kin. Toy Story 5 górą
Jeszcze przed premierą pojawiały się pytania, czy Toy Story 5 zdoła powtórzyć sukces poprzednich części i przekonać widzów do kolejnego powrotu Chudego i Buzza Astrala. Wszystko wskazuje jednak na to, że obawy były niepotrzebne. Najnowsza odsłona kultowej serii osiągnęła już 765 milionów dolarów wpływów z kin na całym świecie, mimo że wciąż pozostaje w repertuarze wielu multipleksów, więc wynik na pewno jeszcze się zwiększy.
To bardzo dobry wynik, zwłaszcza że produkcja kosztowała około 250 milionów dolarów. Film nie tylko zdołał wyjść na finansową prostą, ale ma również realną szansę znacząco poprawić swój rezultat w kolejnych tygodniach.
GramTV przedstawia:
Znacznie mniej powodów do zadowolenia ma Illumination oraz Universal. Ich najnowsza animacja Minionki i straszydła, która zadebiutowała pod koniec czerwca, zgromadziła dotychczas około 160 milionów dolarów na całym świecie. To wyraźnie słabszy rezultat od konkurencyjnej produkcji Disneya, choć warto pamiętać, że film jest obecny w kinach krócej.
Oczywiście skala inwestycji również była inna. Minionki i straszydła kosztowały około 85 milionów dolarów, a więc niemal trzykrotnie mniej niż Toy Story 5. Mimo to różnica w przychodach jest na tyle duża, że trudno mówić o wyrównanej walce. Na razie wygląda to raczej jak starcie Dawida z Goliatem, w którym Pixar i Disney od początku narzuciły własne tempo.
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