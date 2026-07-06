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Toy Story 5 kontra Minionki i straszydła. Tylko jeden film okazał się wakacyjnym gigantem box office

Jakub Piwoński
2026/07/06 15:30
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Disney ma ponownie powody do świętowania.

Do kin niemal równocześnie trafiły dwie wyczekiwane animacje, które miały powalczyć o miano największego hitu tegorocznych wakacji. Choć wiele osób spodziewało się zaciętej rywalizacji, pierwsze tygodnie wyświetlania pokazują, że zwycięzca jest tylko jeden. To Pixar i Disney mogą dziś otwierać szampana.

Minionki i straszydła
Minionki i straszydła

Minionki i straszydła z fatalnym wynikiem z kin. Toy Story 5 górą

Jeszcze przed premierą pojawiały się pytania, czy Toy Story 5 zdoła powtórzyć sukces poprzednich części i przekonać widzów do kolejnego powrotu Chudego i Buzza Astrala. Wszystko wskazuje jednak na to, że obawy były niepotrzebne. Najnowsza odsłona kultowej serii osiągnęła już 765 milionów dolarów wpływów z kin na całym świecie, mimo że wciąż pozostaje w repertuarze wielu multipleksów, więc wynik na pewno jeszcze się zwiększy.

To bardzo dobry wynik, zwłaszcza że produkcja kosztowała około 250 milionów dolarów. Film nie tylko zdołał wyjść na finansową prostą, ale ma również realną szansę znacząco poprawić swój rezultat w kolejnych tygodniach.

GramTV przedstawia:

Znacznie mniej powodów do zadowolenia ma Illumination oraz Universal. Ich najnowsza animacja Minionki i straszydła, która zadebiutowała pod koniec czerwca, zgromadziła dotychczas około 160 milionów dolarów na całym świecie. To wyraźnie słabszy rezultat od konkurencyjnej produkcji Disneya, choć warto pamiętać, że film jest obecny w kinach krócej.

Oczywiście skala inwestycji również była inna. Minionki i straszydła kosztowały około 85 milionów dolarów, a więc niemal trzykrotnie mniej niż Toy Story 5. Mimo to różnica w przychodach jest na tyle duża, że trudno mówić o wyrównanej walce. Na razie wygląda to raczej jak starcie Dawida z Goliatem, w którym Pixar i Disney od początku narzuciły własne tempo.

Źródło:https://www.boxofficemojo.com/title/tt32890033/?ref_=bo_se_r_2

Tagi:

Popkultura
kino
wyniki finansowe
Hollywood
film animowany
animacja
Illumination Entertainment
Minionki
Toy Story
box office
Universal Pictures
Toy Story 5
kino
Minionki i straszydła
Minions & Monsters
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112