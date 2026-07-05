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Szybcy i wściekli 11 wreszcie ruszyli z miejsca. Vin Diesel ogłosił rozpoczęcie zdjęć

Jakub Piwoński
2026/07/05 10:00
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Po wielu miesiącach niepewności finał jednej z największych serii kina akcji w końcu nabiera realnych kształtów. Vin Diesel przekazał fanom długo wyczekiwaną wiadomość za pośrednictwem Instagrama.

Prace nad Szybkimi i wściekłymi 11 oficjalnie wystartowały. Informację o rozpoczęciu zdjęć przekazał Vin Diesel, publikując wpis na swoim profilu na Instagramie. To ważny moment dla produkcji, która według pierwotnych planów miała trafić do kin już w 2025 roku. Fani mogli więc nieco się zniecierpliwić.

Vin Diesel
Vin Diesel

Po licznych opóźnieniach finał Szybkich i wściekłych wreszcie powstaje

Jeszcze kilka lat temu wszystko wskazywało na to, że Szybcy i wściekli 11 będą bezpośrednim zwieńczeniem historii rozpoczętej w 2023 roku przez dziesiątą część. Plany szybko się jednak zmieniły a produkcja utknęła w produkcyjnym piekle.

Choć Szybcy i wściekli 10 zarobili na świecie ponad 700 milionów dolarów, wynik okazał się rozczarowaniem w zestawieniu z ogromnym, sięgającym około 380 milionów dolarów budżetem. Dla porównania Szybcy i wściekli 7 przekroczyli granicę 1,5 miliarda dolarów wpływów. W efekcie przyszłość finałowej odsłony przez długi czas stała pod znakiem zapytania.

GramTV przedstawia:

Według wcześniejszych doniesień Universal Pictures zdecydowało się kontynuować projekt, ale przy znacznie bardziej rygorystycznych założeniach finansowych. Studio miało postawić na niższy budżet oraz bardziej kameralną skalę widowiska, określając ten kierunek jako swoisty powrót do korzeni serii.

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły ani pełnej obsady. Można jednak przypuszczać, że na ekranie ponownie zobaczymy najważniejszych bohaterów cyklu z Dominikiem Toretto na czele. Rozpoczęcie zdjęć sugeruje, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych informacji dotyczących produkcji.

Obecnie premiera Szybkich i wściekłych 11 zaplanowana jest na 17 marca 2028 roku. Jeśli tym razem harmonogram nie ulegnie zmianie, będzie to definitywne zakończenie głównej sagi, na które fani czekają już od kilku lat.

Źródło:https://www.instagram.com/reel/DaUJ_xCBsZC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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