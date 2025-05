Top Gun 3 w rękach twórcy ostatnich Mission: Impossible? Zawirowania za kulisami wyczekiwanej kontynuacji

Wydaje się, że za kulisami produkcji Top Gun 3 zaszły nieoczekiwane zmiany. Choć wcześniej informowano, że za scenariusz odpowiada Ehren Kruger (współautor Top Gun: Maverick), teraz głos w tej sprawie zabrał Christopher McQuarrie — wieloletni współpracownik Toma Cruise’a i twórca wielu jego ostatnich hitów. Jak ujawnił w rozmowie z podcastem Happy Sad Confused, to on pisze scenariusz do trzeciej części i, jak twierdzi, „rozgryzł już całą historię”.

Kto nakręci Top Gun 3?

Christopher McQuarrie powiedział o scenariuszu, który ponoć był tworzony zaskakująco sprawnie: