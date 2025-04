Nowy zwiastun Mission: Impossible – The Final Reckoning. Trailer unika błędu poprzednika

Po premierze na CinemaCon, Paramount Pictures w końcu zaprezentowało pełen adrenaliny zwiastun Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Ósma część serii Mission: Impossible i kontynuacja hitu z 2023 roku (Dead Reckoning Part One) miała burzliwą drogę do premiery. Opóźnienia spowodowane pandemią i zmiany produkcyjne nieco spowolniły produkcję, ale teraz film jest już na ostatniej prostej. Nowa Misja Niemożliwa ma być zwieńczeniem niemal 30 lat widowiskowych akcji i słynnych momentów z gumowymi maskami. Wszystko wskazuje na to, że ekipa z Tomem Cruise’em i reżyserem Christopherem McQuarrie’m na czele daje z siebie wszystko, by ostatni (potencjalnie) rozdział kultowej serii akcji był prawdziwym finałem z rozmachem. Pojawił się nowy zwiastun Mission: Impossible – The Final Reckoning W zwiastunie Ethan Hunt mówi do swojego zespołu z IMF:

Potrzebuję, żebyście zaufali mi... jeszcze raz. To zapowiedź ostatniej misji, pełnej pościgów, wybuchów i zapierających dech w piersiach scen akcji. Hunt i jego ekipa muszą powstrzymać Gabriela (Esai Morales) oraz tajemniczą sztuczną inteligencję znaną jako „The Entity”. Akcja filmu dzieje się dwa miesiące po wydarzeniach z Dead Reckoning Part One. Hunt zostaje aresztowany, a jego przeszłość zdaje się go w końcu doganiać. Czy to przez wykorzystanie technologii VR do kontaktu z „The Entity”? Zwiastun pełen jest nostalgicznych odniesień do poprzednich części serii, między innymi słynne włamanie do skarbca CIA z pierwszego filmu, scena z helikopterem z Fallout czy kaskaderski skok motocyklowy z klifu z Dead Reckoning. Pojawiają się także nowe postacie - Tramell Tillman (Severance) i Hannah Waddingham (Ted Lasso). Zwiastun sugeruje też możliwe dramatyczne losy Benjiego (Simon Pegg) i Grace (Hayley Atwell). Choć film bezpośrednio kontynuuje fabułę Dead Reckoning, twórcy wyciągnęli wnioski z poprzedniej promocji. W przeciwieństwie do Dead Reckoning, w którym już w zwiastunie pokazano największy kaskaderski numer (skok motocyklowy z urwiska), tym razem najbardziej niebezpieczny wyczyn zostanie zachowany w tajemnicy do premiery.

Jak donosi redaktor Empire, Chris Hewitt, nowa scena z udziałem Cruise’a jest tak szalenie niebezpieczna, że krzyknął z wrażenia, oglądając ją. Mission: Impossible – The Final Reckoning zapowiada się na jeden z największych i najbardziej emocjonujących blockbusterów 2025 roku. Czy sprosta on wysokiej poprzeczce jaką ustawiły poprzednie części? Przekonamy się już 21 maja 2025 roku, kiedy to odbędzie się kinowa premiera filmu. Zwiastun nowego Mission: Impossible – The Final Reckoning: