Na ten film science fiction czekają wszyscy. Wreszcie jest nadzieja na kontynuację głośnego hitu z Tomem Cruisem

Ujawniono, kiedy mają rozpocząć się zdjęcia do filmu.

O wielu lat pojawiały się spekulacje dotyczące dalszych losów kontynuacji widowiska science fiction Na skraju jutra. Jeszcze na początku 2024 roku wydawało się, że sprawa jest już przesądzona, ale dopiero teraz projekt wreszcie nabiera realnych kształtów. Doug Liman oraz Tom Cruise mają ponownie połączyć siły i rozpocząć prace nad sequelem filmu, który po premierze w 2014 roku zyskał status kultowego wśród miłośników gatunku. Na skraju jutra 2 – zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku Według najnowszych doniesień opublikowanych w branżowym serwisie Production Weekly studio Warner Bros. planuje rozpocząć zdjęcia do Na skraju jutra 2 pod koniec 2026 roku. Do swoich ról powrócą zarówno Tom Cruise, jak i Emily Blunt, a całość ponownie wyreżyseruje Doug Liman.

Pierwsza część filmu nie była ogromnym hitem box office. Produkcja zarobiła 375 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 175 milionów, co wówczas uznano za umiarkowany sukces. Dopiero po premierze na nośnikach fizycznych i w streamingu film zyskał olbrzymie uznanie i stał się jednym z najbardziej cenionych tytułów science fiction ostatnich lat. Sam reżyser w rozmowie z magazynem Empire przyznał, że niedawno wraz z Cruisem ponownie obejrzeli film po niemal dekadzie. „Zdałem sobie sprawę, że to naprawdę bardzo dobry film” – powiedział Liman, dodając, że pozytywne reakcje fanów i naciski ze strony Warner Bros. były kluczowe dla podjęcia decyzji o realizacji kontynuacji.

Największą przeszkodą przez lata był napięty grafik Toma Cruise’a. Aktor w ciągu ostatniej dekady skoncentrował się na czterech kolejnych odsłonach Mission: Impossible, a w przerwach znalazł czas jedynie na Barry Seal: Król przemytu oraz kasowy hit Top Gun: Maverick. Teraz, gdy przygoda z Ethanem Huntem dobiegła końca, Cruise wreszcie może skupić się na nowych projektach. W 2026 roku na ekrany trafi także film w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu z Cruisem w roli głównej. Produkcja powstaje w ramach umowy aktora z Warner Bros., która zakłada zarówno udział przed kamerą, jak i funkcję producenta. Z informacji zza kulis wynika, że szef wytwórni David Zaslav szczególnie mocno naciskał na realizację kontynuacji Na skraju jutra, gdyż jest to jedyna duża marka z Tomem Cruise’em w katalogu studia. Emily Blunt nie ukrywa, że od dawna czeka na rozpoczęcie zdjęć. W sierpniu 2023 roku potwierdziła, że scenariusz jest już gotowy i że chętnie powróci do swojej roli. Autorem tekstu jest Christopher McQuarrie, wieloletni współpracownik Cruise’a, który odpowiadał również za kilka części Mission: Impossible. Na skraju jutra oparty na japońskiej powieści All You Need Is Kill autorstwa Hiroshiego Sakurazaki. Opowieść o żołnierzu uwięzionym w pętli czasu, walczącym z obcą inwazją, zdobyła uznanie krytyków i widzów za dynamiczną akcję oraz świeże podejście do science fiction. Dzięki temu tytuł przez lata zyskał wierne grono fanów, którzy nieustannie domagali się kontynuacji.

