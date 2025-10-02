Kultowy film akcji otrzyma nową wersję. Fani zobaczą 4-godzinną wersję po raz pierwszy w kinie

Quentin Tarantino od lat uznawany jest za jednego z najbardziej charakterystycznych twórców współczesnego kina. W jego dorobku nie brakuje filmów, które na trwałe zapisały się w historii, a jednym z nich bez wątpienia jest dwuczęściowy Kill Bill. Opowieść o krwawej zemście Panny Młodej, granej przez Umę Thurman, od samego początku była pomyślana jako jedna spójna opowieść. Z powodów produkcyjnych trafiła jednak do kin w dwóch częściach – w 2003 roku zadebiutował Kill Bill: Volume 1, a rok później Kill Bill: Volume 2. Teraz, po ponad dwóch dekadach, widzowie wreszcie zobaczą film w takiej formie, w jakiej został on pierwotnie zaplanowany.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair – niepodzielona, czterogodzinna wersja po raz pierwszy w kinach

Lionsgate zapowiedziało, że 5 grudnia do kin trafi Kill Bill: The Whole Bloody Affair, czyli pełna, niepodzielona wersja kultowej historii. Film zostanie pokazany zarówno w formacie 70 mm, jak i 35 mm, a dystrybucja obejmie wszystkie główne rynki na świecie. Będzie to pierwsza szeroka kinowa prezentacja całości w takiej formie. Quentin Tarantino podkreśla, że to dla niego moment wyjątkowy: