Zwiastun F1 przywołuję energię Top Gun: Maverick. Czy Brad Pitt dowiezie?

Już wcześniej informowaliśmy o zbliżającej się premierze filmu F1. Apple Studios opublikowało pełny zwiastun widowiska – nowej produkcji Josepha Kosinskiego, reżysera przebojowego Top Gun: Maverick. Zapowiedź widowiska potwierdza, że mamy do czynienia z kolejnym spektakularnym hołdem dla szybkości, ryzyka i… samotności zawodowca.

Nowy zwiastun filmu F1

Da się wyczuć, że Kosinski traktuje Formułę 1 niemal jak współczesny western – opowieść o kierowcy, który podąża własną drogą, wracając na tor, by jeszcze raz sięgnąć po chwałę. W głównej roli występuje Brad Pitt jako doświadczony zawodnik powracający do ścigania po latach przerwy, by wesprzeć młodszego kierowcę (w tej roli Damson Idris) i stworzyć z nim zespół gotowy rzucić wyzwanie najlepszym. W obsadzie znaleźli się także Javier Bardem oraz Kerry Condon. Już sam zwiastun zachwyca dopracowaną realizacją – mechanika bolidów, fizyczność jazdy, dźwięk i adrenalina zostały oddane z niezwykłym pietyzmem.