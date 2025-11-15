Nie znasz tego komiksu, ale to bestseller od twórców z DC. Zostanie zaadaptowany na film

Seria komiksowa Redcoat autorstwa Geoffa Johnsa i Bryana Hitcha, wydawana pod szyldem Ghost Machine (Image Comics), zostanie zaadaptowana na potrzeby filmu fabularnego. Johns napisze scenariusz, a produkcją zajmie się Charles Roven przy wsparciu Alexa Garnera.

Redcoat zmierza na wielki ekran

Redcoat opowiada o przygodach Simona, który sprzymierza się z postaciami historycznymi takimi jak George Washington czy John Hancock. Co ciekawe, jego wrogami są m.in. Benedict Arnold, Annie Oakley czy… Albert Einstein. Twórcy zapowiadają wierne przeniesienie charakteru głównego bohatera, Simona Pure’a – brytyjskiego buntownika, który staje się nieśmiertelny w 1776 roku dzięki tajnej organizacji Ojcowie Założyciele.