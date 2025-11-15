Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie znasz tego komiksu, ale to bestseller od twórców z DC. Zostanie zaadaptowany na film

Jakub Piwoński
2025/11/15 20:00
Ten komiks stanie się filmem.

Seria komiksowa Redcoat autorstwa Geoffa Johnsa i Bryana Hitcha, wydawana pod szyldem Ghost Machine (Image Comics), zostanie zaadaptowana na potrzeby filmu fabularnego. Johns napisze scenariusz, a produkcją zajmie się Charles Roven przy wsparciu Alexa Garnera.

Redcoat
Redcoat

Redcoat zmierza na wielki ekran

Redcoat opowiada o przygodach Simona, który sprzymierza się z postaciami historycznymi takimi jak George Washington czy John Hancock. Co ciekawe, jego wrogami są m.in. Benedict Arnold, Annie Oakley czy… Albert Einstein. Twórcy zapowiadają wierne przeniesienie charakteru głównego bohatera, Simona Pure’a – brytyjskiego buntownika, który staje się nieśmiertelny w 1776 roku dzięki tajnej organizacji Ojcowie Założyciele.

GramTV przedstawia:

Seria zdobyła uznanie krytyków i fanów, a Roven podkreśla, że to „nowatorski materiał komiksowy, który ma szansę stać się hitem kinowym”. Johns i Hitch mają na koncie również inne znane projekty w DC i Marvel Comics, co dodatkowo podnosi prestiż tej produkcji.

Filmowa adaptacja Redcoat ma szansę rozwinąć popularność serii i przyciągnąć nowych fanów dzięki połączeniu historii, humoru i fantastycznych elementów. Premiera nie została jeszcze ujawniona, ale projekt jest już w fazie przygotowań. Komiks jest do kupienia w sklepie Amazon.

Źródło:https://screenrant.com/redcoat-movie-adaptation-details/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


