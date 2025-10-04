Zaloguj się lub Zarejestruj

To może być jedna z najbardziej zaskakujących ról w karierze Toma Cruisa

Jakub Piwoński
2025/10/04 16:30
0
0

Aktor wraca do nieco poważniejszych tonów.

Tom Cruise ma szansę zaskoczyć widzów w swoim najnowszym, jeszcze niezatytułowanym projekcie Alejandro Gonzáleza Iñárritu – reżysera nagrodzonego Oscarem za Zjawę. Roboczo film nosi tytuł Judy i według Iñárritu ukaże się „przyszłej jesieni”. Zdjęcia już zakończono, a reżyser obecnie pracuje w montażowni. Dlaczego to tak wyjątkowy projekt?

Tom Cruise
Tom Cruise

To może być jedna z najbardziej zaskakujących ról w karierze Toma Cruisa

Iñárritu opisał współpracę z Cruisem jako „najbardziej niesamowitą, nieoczekiwaną, słodką i delikatną relację, jaką miałem na planie”. Chwalił jego pasję, oddanie i przygotowanie:

Uwielbia proces tworzenia filmów. To jego życie od 40 lat. Nigdy nie widziałem kogoś tak oddanego. Z przyjemnością podzieliłem się z nim tą pasją. Zaskoczy świat.

GramTV przedstawia:

Film kręcono na taśmie VistaVision 35 mm, a w obsadzie znaleźli się również Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman i Jesse Plemons. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, Iñárritu zdradził, że historia opowiada o wpływowej postaci światowej sławy (prawdopodobnie Cruise), która próbuje przekonać świat, że jest jego wybawcą – zanim katastrofalne konsekwencje własnych działań doprowadzą do powszechnego zniszczenia.

Reżyser napisał scenariusz w 2023 roku wraz z wieloletnimi współpracownikami Nicolásem Giacobone i Alexandrem Dinelarisem, oraz scenarzystką Sabiną Berman. Dla Iñárritu to powrót do reżyserii po Bardo z 2022 roku. Choć poprzedni film spotkał się z mieszanymi opiniami, zapowiedzi nowego projektu sugerują inną energię, humor i szaloną dynamikę, która może pokazać Toma Cruisa w zupełnie nowym świetle. Warto dodać, że Tom Cruise, który choć jest kojarzony z kinem akcji, ma na swoim koncie już kilka nietuzinkowych ról dramatycznych – w tym m.in. u Paula Thomasa Andersona w niezapomnianej Magnolii.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/3/tom-cruise-will-surprise-the-worldsays-alejandro-g-irritu-about-his-mysterious-new-film

Tagi:

Popkultura
Hollywood
aktor
tom cruise
reżyser
Alejandro González Iñárritu
nowy film
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112