Tomb Raider IV-VI Remastered nadciąga wielkimi krokami. Twórcy rozpoczęli odliczanie

Coraz większymi krokami zbliża się premiera Tomb Raider IV-VI Remastered. Pod koniec ubiegłego roku mieliśmy okazję zobaczyć porównanie grafiki kolekcji z oryginałem , a w styczniu ukazał się nowy gameplay przedstawiający spotkanie Lary Croft z bossami . W związku z nadchodzącym debiutem deweloperzy postanowili oficjalnie odliczać do dnia premiery, udostępniając też nowy zwiastun.

Tomb Raider IV-VI Remastered na nowym zwiastunie. Odliczanie do premiery

W sieci znajdziemy nowy zwiastun Tomb Raider IV-VI Remastered. Materiał przypomina o premierze kolekcji, która nadciąga wielkimi krokami. Tak jak ubiegłoroczne Tomb Raider I-III Remastered, zestaw zadebiutuje w dniu urodzin Lary Croft, czyli 14 lutego.

Tomb Raider IV-VI Remastered obejmie trzy odsłony serii: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles oraz Tomb Raider: Angel of Darkness. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych remasterów, gracze będą mogli przełączać się między klasyczną a odświeżoną oprawą graficzną. Ulepszenia obejmą również tekstury otoczenia, a dodatkowo wprowadzony zostanie nowoczesny system sterowania.