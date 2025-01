Remaster Tomb Raider: The Angel of Darkness przywraca treści wycięte z oryginału

Jak informują twórcy na oficjalnej stronie , Tomb Raider IV-VI Remastered ma w pełni wykorzystać potencjał The Angel of Darkness. Obejmuje to nie tylko unowocześnione sterowanie, ale również umiejętności Kurtisa Trenta, który będzie mógł posługiwać się bronią Chirugai oraz tarczą energetyczną. Postać będzie mogła również biegać sprintem jak Lara Croft i strzelać zza zakrętów w trybie skradania. To jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy.

W ubiegłym roku mieliśmy okazję rzucić okiem na porównanie grafiki Tomb Raider IV-VI Remastered z oryginałem . Niedawno dowiedzieliśmy się również, że zestaw zadziała w 4K i 60 FPS na PlayStation 5 i Xbox Series X/S . Teraz deweloperzy podzielili się nowymi informacjami związanymi z remasterem Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Tomb Raider: The Angel of Darkness Remastered przywróci też obszar treningowy, ale również lombard Daniela Rennesa, który posłuży jako miejsce, w którym Lara może zdobyć broń i akcesoria do niej. Ponadto do gry przywrócono kwestie głosowe Lary i Kurtisa, co pozwoli graczom zyskać szerszy kontekst i lepiej zrozumieć historię. Dostępne będą dodatkowe wskazówki, zaktualizowany notatnik i przywrócone przedmioty z ekwipunku.