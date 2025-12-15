Zaloguj się lub Zarejestruj

Czym kierowało się Crystal Dynamics, zapowiadając aż dwie nowe gry z serii Tomb Raider?

Jakub Piwoński
2025/12/15 18:30
Jeden nowy Tomb Raider ma pielęgnować pamięć, a drugi jest skierowany do nowych graczy – wynika ze słów twórców.

Podczas gali The Game Awards 2025 Crystal Dynamics zaskoczyło fanów dwiema zapowiedziami gier z Larą Croft w roli głównej. Studio jednocześnie sięga do korzeni marki i otwiera dla niej nowy rozdział, jasno komunikując swoją motywację: uhonorować dziedzictwo Tomb Raidera i przygotować serię na przyszłość. Ma to szczególne znaczenie, bo w 2026 roku marka będzie obchodzić 30. rocznicę debiutu – pierwsza gra ukazała się w 1996 roku.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

W 2026 przypada 30 lat od premiery pierwszego Tomb Raidera

Pierwszym z tytułów jest Tomb Raider: Legacy of Atlantis – nowa interpretacja kultowego oryginału. Twórcy unikają słowa „remake”, nazywając projekt „przeprojektowaniem”. Jak tłumaczy reżyser gry Will Kerslake, chodzi o zachowanie wszystkiego, co definiowało klasyka, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości nowoczesnej technologii. „Chcemy oddać hołd dziedzictwu tej oryginalnej gry, unowocześniając ją, zapewniając rozgrywkę i wierność, które są teraz możliwe w Unreal Engine 5” – podkreśla.

Szef studia Scot Amos nie ukrywa osobistego zaangażowania zespołu.Legacy of Atlantis to list miłosny od fanów do fanów” – mówi, dodając, że projekt od początku planowano jako grę rocznicową. Celem było zachowanie „oryginalnego DNA” serii: pewnej siebie Lary Croft, globalnej przygody, kultowych lokacji, zagadek i momentów, które zapadły w pamięć graczy – od ucieczki przed wilkami po legendarne starcie z tyranozaurem. „Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, aby uczcić ten moment i oddać hołd temu, co zapoczątkowało serię” – zaznacza Amos.

Równolegle powstaje Tomb Raider: Catalyst, zupełnie nowa przygoda, która ma pokazać przyszłość marki. Gra zabierze Larę do północnych Indii i – jak zapowiada studio – ma być świeżym, autorskim rozwinięciem jej historii. W ten sposób Crystal Dynamics jasno komunikuje strategię: jedna gra ma pielęgnować pamięć i emocje związane z przeszłością, druga budować nowe doświadczenia i przyciągać kolejnych fanów.

Premiera Legacy of Atlantis zaplanowana jest na 2026 rok – symbolicznie, dokładnie w 30. rocznicę Tomb Raidera. Dla Crystal Dynamics to nie tylko jubileusz, ale moment podsumowania historii i jednoczesnego wyznaczenia kierunku na kolejne dekady przygód Lary Croft.

Źródło:https://gamerant.com/tomb-raider-legacy-atlantis-reimagining-lara-croft-30th-anniversary/

News
Tomb Raider
Crystal Dynamics
Lara Croft
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Catalyst
