Czym kierowało się Crystal Dynamics, zapowiadając aż dwie nowe gry z serii Tomb Raider?

W 2026 przypada 30 lat od premiery pierwszego Tomb Raidera
Pierwszym z tytułów jest Tomb Raider: Legacy of Atlantis – nowa interpretacja kultowego oryginału. Twórcy unikają słowa „remake”, nazywając projekt „przeprojektowaniem”. Jak tłumaczy reżyser gry Will Kerslake, chodzi o zachowanie wszystkiego, co definiowało klasyka, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości nowoczesnej technologii. „Chcemy oddać hołd dziedzictwu tej oryginalnej gry, unowocześniając ją, zapewniając rozgrywkę i wierność, które są teraz możliwe w Unreal Engine 5” – podkreśla.
Szef studia Scot Amos nie ukrywa osobistego zaangażowania zespołu. „Legacy of Atlantis to list miłosny od fanów do fanów” – mówi, dodając, że projekt od początku planowano jako grę rocznicową. Celem było zachowanie „oryginalnego DNA” serii: pewnej siebie Lary Croft, globalnej przygody, kultowych lokacji, zagadek i momentów, które zapadły w pamięć graczy – od ucieczki przed wilkami po legendarne starcie z tyranozaurem. „Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, aby uczcić ten moment i oddać hołd temu, co zapoczątkowało serię” – zaznacza Amos.
GramTV przedstawia:
Równolegle powstaje Tomb Raider: Catalyst, zupełnie nowa przygoda, która ma pokazać przyszłość marki. Gra zabierze Larę do północnych Indii i – jak zapowiada studio – ma być świeżym, autorskim rozwinięciem jej historii. W ten sposób Crystal Dynamics jasno komunikuje strategię: jedna gra ma pielęgnować pamięć i emocje związane z przeszłością, druga budować nowe doświadczenia i przyciągać kolejnych fanów.
Premiera Legacy of Atlantis zaplanowana jest na 2026 rok – symbolicznie, dokładnie w 30. rocznicę Tomb Raidera. Dla Crystal Dynamics to nie tylko jubileusz, ale moment podsumowania historii i jednoczesnego wyznaczenia kierunku na kolejne dekady przygód Lary Croft.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!