Czym kierowało się Crystal Dynamics, zapowiadając aż dwie nowe gry z serii Tomb Raider?

Jeden nowy Tomb Raider ma pielęgnować pamięć, a drugi jest skierowany do nowych graczy – wynika ze słów twórców.

Podczas gali The Game Awards 2025 Crystal Dynamics zaskoczyło fanów dwiema zapowiedziami gier z Larą Croft w roli głównej. Studio jednocześnie sięga do korzeni marki i otwiera dla niej nowy rozdział, jasno komunikując swoją motywację: uhonorować dziedzictwo Tomb Raidera i przygotować serię na przyszłość. Ma to szczególne znaczenie, bo w 2026 roku marka będzie obchodzić 30. rocznicę debiutu – pierwsza gra ukazała się w 1996 roku.

W 2026 przypada 30 lat od premiery pierwszego Tomb Raidera

Pierwszym z tytułów jest Tomb Raider: Legacy of Atlantis – nowa interpretacja kultowego oryginału. Twórcy unikają słowa „remake”, nazywając projekt „przeprojektowaniem”. Jak tłumaczy reżyser gry Will Kerslake, chodzi o zachowanie wszystkiego, co definiowało klasyka, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości nowoczesnej technologii. „Chcemy oddać hołd dziedzictwu tej oryginalnej gry, unowocześniając ją, zapewniając rozgrywkę i wierność, które są teraz możliwe w Unreal Engine 5” – podkreśla.