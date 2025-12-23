Zaloguj się lub Zarejestruj

Tomb Raider IV-VI Remastered w pudełkowym wydaniu na PlayStation 5 taniej w Media Markt

Patrycja Pietrowska
2025/12/23 18:15
0

Obniżka o 26%.

W sklepie Media Markt trwa właśnie promocja na Tomb Raider IV-VI Remastered. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 dostępne jest w obniżonej cenie. Teraz zaoszczędzimy 26%.

Tomb Raider IV-VI Remastered
Tomb Raider IV-VI Remastered

Tomb Raider IV-VI Remastered w promocji. Gra w pudełkowym wydaniu na PS5

Jeśli planuje spędzić tegorocznego Sylwestra z grą, Media Markt śpieszy z ofertą. Tomb Raider IV-VI Remastered dostępne jest teraz w obniżonej cenie. Za pudełkowe wydanie na PlayStation 5 zapłacimy teraz 98,99 zł.

Gra PS5 Tomb Raider IV-VI Remastered Starring Lara Croft

Zagraj w kolejną serię przygód Tomb Raider dzięki temu zestawowi odświeżonych najmroczniejszych wypraw Lary Croft.

Korzyści:

Zobacz klasyczną i odświeżoną oprawę: Baw się oryginalnymi modelami lub w dowolnym momencie przełącz się na zremasterowaną grafikę.
Podróżuj po świecie: Wraz Larą odwiedź wiele ikonicznych miejsc, w tym Kair, Rzym, Paryż i wielu innych!
Przeżyj najmroczniejsze przygody Lary: Odkryj sekrety przeszłości Lary Croft i rzuć nowe światło na tajemnicę związaną z jej zniknięciem.

Tomb Raider: The Last Revelation

Lara Croft odkrywa zaginiony grobowiec egipskiego boga Seta. Nieświadomie go uwalnia, przez co zaczyna spełniać się starożytna przepowiednia — taka, która pogrąża ludzkość w ciemności.

Tomb Raider: Chronicles

Po wydarzeniach z The Last Revelation Lara Croft zostaje pochowana w egipskim grobowcu i uznana za zmarłą. Na jej pomniku najbliżsi wspominają sekrety z jej przeszłości.

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Oskarżona o morderstwo Lara staje się zbiegiem, jednocześnie odkrywając złowrogi spisek obejmujący eksperymenty alchemiczne i poszukiwania starożytnych artefaktów.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

