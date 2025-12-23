Tomb Raider IV-VI Remastered w pudełkowym wydaniu na PlayStation 5 taniej w Media Markt

Gra PS5 Tomb Raider IV-VI Remastered Starring Lara Croft

Zagraj w kolejną serię przygód Tomb Raider dzięki temu zestawowi odświeżonych najmroczniejszych wypraw Lary Croft.

Korzyści:

Zobacz klasyczną i odświeżoną oprawę: Baw się oryginalnymi modelami lub w dowolnym momencie przełącz się na zremasterowaną grafikę.

Podróżuj po świecie: Wraz Larą odwiedź wiele ikonicznych miejsc, w tym Kair, Rzym, Paryż i wielu innych!

Przeżyj najmroczniejsze przygody Lary: Odkryj sekrety przeszłości Lary Croft i rzuć nowe światło na tajemnicę związaną z jej zniknięciem.

Tomb Raider: The Last Revelation

Lara Croft odkrywa zaginiony grobowiec egipskiego boga Seta. Nieświadomie go uwalnia, przez co zaczyna spełniać się starożytna przepowiednia — taka, która pogrąża ludzkość w ciemności.

Tomb Raider: Chronicles

Po wydarzeniach z The Last Revelation Lara Croft zostaje pochowana w egipskim grobowcu i uznana za zmarłą. Na jej pomniku najbliżsi wspominają sekrety z jej przeszłości.

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Oskarżona o morderstwo Lara staje się zbiegiem, jednocześnie odkrywając złowrogi spisek obejmujący eksperymenty alchemiczne i poszukiwania starożytnych artefaktów.