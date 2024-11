Porównanie grafiki Tomb Raider IV-VI Remastered z oryginałem. Twórcy udostępniają nowe ujęcia

Tomb Raider IV-VI Remastered na porównaniu z oryginałem. Nowe ujęcia od twórców

Tomb Raider IV-VI Remastered zawierać będzie trzy części serii: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles oraz Tomb Raider: Angel of Darkness. Podobnie jak w przypadku remasterów pierwszych trzech odsłon, gracze będą mogli ustawić oryginalną, lub ulepszoną grafikę. Poprawki mają być również widoczne w zakresie tekstur otoczenia, a dodatkowo pojawi się nowoczesny schemat sterowania.