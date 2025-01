Lara Croft spotyka bossów. Nowy gameplay z Tomb Raider IV-VI Remastered

Tomb Raider IV-VI Remastered to zestaw trzech gier: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles oraz Tomb Raider: Angel of Darkness. Podobnie jak w przypadku remasterów pierwszych trzech części serii, gracze będą mieli możliwość wyboru pomiędzy oryginalną a ulepszoną grafiką. Remastery obejmują także poprawki w teksturach otoczenia oraz wprowadzenie nowoczesnego schematu sterowania.

Warto przypomnieć, że Tomb Raider I-III Remastered odniosło spory sukces. W serwisie Metacritic trylogia zdobyła natomiast średnią ocenę 75/100. Modelem Lary Croft w tej kolekcji zajął się Polak, Konrad Majewski.

Tomb Raider 4-6 Remastered zadebiutuje 14 lutego 2025 roku, w dniu urodzin Lary Croft, podobnie jak poprzednia kolekcja. Zestaw trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.