Tomb Raider: Catalyst może zerwać z tradycją. Ta formuła może podzielić fanów

Według nieoficjalnych informacji nadchodzące Tomb Raider: Catalyst może odejść od dotychczasowej formuły i zaoferować w pełni otwarty świat. Byłaby to największa zmiana w historii serii, która przez niemal trzy dekady opierała się na wyraźnie wydzielonych lokacjach. Choć gracze mieli swobodę eksploracji dużych obszarów, nigdy wcześniej nie istniała jedna, ciągła mapa.

Nowy kierunek dla Tomb Raider. Insider sugeruje rewolucję w eksploracji

Źródłem spekulacji jest znany z mediów społecznościowych informator V Scooper, który już w 2024 roku twierdził, że nowy Tomb Raider zaoferuje otwarty świat osadzony w Indiach. Zapowiedź gry potwierdziła lokalizację akcji w północnej części tego kraju, a sam leaker niedawno ponownie podkreślił swoje wcześniejsze tezy. Zwrócił uwagę na ujęcie ze zwiastuna, na którym widoczne są jednocześnie ośnieżone góry, dżungle oraz pustynne tereny. Jego zdaniem sugeruje to istnienie jednej, spójnej mapy zamiast oddzielnych obszarów.