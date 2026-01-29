Zaloguj się lub Zarejestruj

Tomb Raider: Catalyst może zerwać z tradycją. Ta formuła może podzielić fanów

Patrycja Pietrowska
2026/01/29 07:40
Nowa odsłona ma rzekomo zerwać z dotychczasową strukturą.

Według nieoficjalnych informacji nadchodzące Tomb Raider: Catalyst może odejść od dotychczasowej formuły i zaoferować w pełni otwarty świat. Byłaby to największa zmiana w historii serii, która przez niemal trzy dekady opierała się na wyraźnie wydzielonych lokacjach. Choć gracze mieli swobodę eksploracji dużych obszarów, nigdy wcześniej nie istniała jedna, ciągła mapa.

Nowy kierunek dla Tomb Raider. Insider sugeruje rewolucję w eksploracji

Źródłem spekulacji jest znany z mediów społecznościowych informator V Scooper, który już w 2024 roku twierdził, że nowy Tomb Raider zaoferuje otwarty świat osadzony w Indiach. Zapowiedź gry potwierdziła lokalizację akcji w północnej części tego kraju, a sam leaker niedawno ponownie podkreślił swoje wcześniejsze tezy. Zwrócił uwagę na ujęcie ze zwiastuna, na którym widoczne są jednocześnie ośnieżone góry, dżungle oraz pustynne tereny. Jego zdaniem sugeruje to istnienie jednej, spójnej mapy zamiast oddzielnych obszarów.

Reakcje fanów są podzielone. Część społeczności widzi w otwartym świecie szansę na odświeżenie formuły i większą swobodę eksploracji, inni obawiają się nadmiernego rozciągnięcia rozgrywki kosztem narracji i tempa. Mimo to teoria wydaje się mieć solidne podstawy. Szef studia Crystal Dynamics, Scot Amos, w jednym z wywiadów określił Catalyst jako największą grę w historii zespołu.

Przypomnijmy, że gra została oficjalnie zaprezentowana podczas The Game Awards 2025, gdzie pokazano ją obok Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Ten drugi projekt ma być nową interpretacją klasycznej części z 1996 roku i trafić na rynek jeszcze w tym roku. Catalyst stanowi natomiast zupełnie nowy rozdział serii, którego premiera planowana jest na 2027 rok.

