Pierwsze szczegóły dwóch nowych części Tomb Raider. Porównanie graficzne remake’u z oryginalną grą

Lara Croft przybywa z podwójną dawką przygód.

Podczas The Game Awards zapowiedziano dwie nowe odsłony serii Tomb Raider. Tomb Raider: Catalyst będzie zupełnie świeżą odsłoną przygód Lary Croft, zaś Tomb Raider: Legacy of Atlantis to remake klasycznej pierwszej odsłony z 1996 roku. Do sieci trafiły nowe informacje o obu odsłonach, a także porównanie odświeżonej wersji z oryginałem. Tomb Raider – szczegóły dwóch nowych gier zapowiedzianych na The Game Awards 2025 Pierwszym z zapowiedzianych tytułów jest Tomb Raider: Catalyst, którego premiera została zaplanowana na 2027 rok. Gra zabierze Larę do północnych Indii, gdzie w wyniku mitycznego kataklizmu dochodzi do uwolnienia starożytnych sekretów oraz tajemniczych sił strzegących dawno zapomnianej wiedzy. Archeolożka będzie musiała zmierzyć się nie tylko z zagadkami przeszłości, ale również z innymi łowcami skarbów, którzy spróbują wykorzystać nowo odkrytą potęgę dla własnych celów.

Twórcy zapowiadają największą przygodę w historii marki, z naciskiem na rozbudowaną eksplorację wertykalną, płynne przejścia między lokacjami oraz rozległe, wielowarstwowe środowiska pełne ukrytych tajemnic. Gęste dżungle, wysokie góry i pradawne ruiny mają tworzyć spójny, otwarty plac zabaw dla klasycznej mieszanki platformówki, zagadek i akcji. Rok wcześniej, bo w 2026, gracze otrzymają Tomb Raider: Legacy of Atlantis. To pełnoprawna reinterpretacja pierwszej gry z 1996 roku, przygotowana z myślą o trzydziestoleciu serii. Lara ponownie odwiedzi między innymi Peru, Grecję, Egipt oraz tajemniczą wyspę na Morzu Śródziemnym, poszukując fragmentów potężnego artefaktu znanego jako Scion.

Fundamenty rozgrywki pozostaną wierne oryginałowi, ale całość została zaprojektowana od nowa w oparciu o współczesne standardy. Nowoczesna oprawa graficzna, dopracowane animacje, rozbudowane zagadki i nowe niespodzianki mają sprawić, że zarówno weterani, jak i nowi gracze odkryją tę historię na nowo. Właśnie przy Legacy of Atlantis najłatwiej dostrzec skalę zmian. Do sieci trafiło pierwsze porównanie nowej wersji z klasykiem sprzed niemal trzech dekad i jak łatwo się domyślić, różnice są ogromne. Kanciaste modele i surowa geometria ustąpiły miejsca szczegółowym lokacjom i realistycznemu oświetleniu. Lara zyskała naturalne animacje oraz wyraźnie dopracowaną mimikę, a światy, które kiedyś były jedynie zarysem przygody, teraz tętnią detalami i klimatem. To wyraźny sygnał, że nie mamy do czynienia z prostym odświeżeniem, lecz z pełnoprawnym remakiem. Obie produkcje łączy również nowa interpretacja samej bohaterki. Lara Croft ma być pewna siebie, złożona charakterologicznie i niezmiennie skuteczna w walce, a jej głosu użyczy Alix Wilton Regan. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lata będą dla fanów Tomb Raidera wyjątkowo intensywne, oferując zarówno nostalgiczny powrót do korzeni, jak i zupełnie nową, ambitną wizję przygód na miarę obecnej generacji.

