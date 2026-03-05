Forza Horizon 6 wygląda fenomenalnie. Zobaczcie 9-minutowy gameplay z nowej odsłony serii

Pod koniec lutego twórcy Forza Horizon 6 podzielili się szczegółami na temat kampanii. Dzisiaj natomiast zainteresowani mają okazję sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji. W sieci pojawił się bowiem prawie 9-minutowy gameplay z nadchodzącej odsłony serii Forza Horizon.

Forza Horizon 6 na nowych fragmentach rozgrywki. Gameplay pokazuje piękno Japonii

Opublikowane przez redakcję IGN fragmenty rozgrywki pokazują piękno krajobrazy i miejskie uliczki, po których będziemy mieli okazję poruszać się w Forza Horizon 6. Najnowszy gameplay pozwala również zobaczyć, jak na japońskich drogach radzi sobie samochód Saleen S7. Trzeba przyznać, że nadchodząca produkcja Playground Games wygląda naprawdę dobrze, ale rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.