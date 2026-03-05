Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 6 wygląda fenomenalnie. Zobaczcie 9-minutowy gameplay z nowej odsłony serii

Mikołaj Ciesielski
2026/03/05 17:15
0
0

Piękne krajobrazy i miejskie uliczki.

Pod koniec lutego twórcy Forza Horizon 6 podzielili się szczegółami na temat kampanii. Dzisiaj natomiast zainteresowani mają okazję sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji. W sieci pojawił się bowiem prawie 9-minutowy gameplay z nadchodzącej odsłony serii Forza Horizon.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 na nowych fragmentach rozgrywki. Gameplay pokazuje piękno Japonii

Opublikowane przez redakcję IGN fragmenty rozgrywki pokazują piękno krajobrazy i miejskie uliczki, po których będziemy mieli okazję poruszać się w Forza Horizon 6. Najnowszy gameplay pozwala również zobaczyć, jak na japońskich drogach radzi sobie samochód Saleen S7. Trzeba przyznać, że nadchodząca produkcja Playground Games wygląda naprawdę dobrze, ale rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.

Odkrywaj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii za kierownicą ponad 550 prawdziwych samochodów i zostań wyścigową legendą na festiwalu Horizon. Rozpocznij podróż jako turysta i poznaj świat pełen hitów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobywaj imponujące domy i eksponuj swoją cenną kolekcję samochodów w całkowicie konfigurowalnych garażach – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Forza Horizon 6 zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia Playground Games zadebiutuje we wspomnianym terminie na PC i Xbox Series X/S. Później, ale jeszcze w tym roku, nowa odsłona serii Forza Horizon ma natomiast trafić w ręce użytkowników PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-horizon-6s-gorgeous-countryside-and-cityscape-showcased-in-extensive-new-gameplay

Tagi:

News
Microsoft
gameplay
wyścigi
Playground Games
sandbox
Forza Horizon
otwarty świat
gry wyścigowe
Xbox Game Studios
Xbox Game Pass Ultimate
fragmenty rozgrywki
PC Game Pass
Forza Horizon 6
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112