FromSoftware miało odrzucić kilkanaście pomysłów na remake i sequel Bloodborne

Od premiery Bloodborne’a minęło 11 lat. Mimo to w ostatnim czasie o grze znowu jest głośno.

Ale bynajmniej nie dlatego, że coś w obrębie tej marki się dzieje. Wręcz przeciwnie. Gra w świecie Bloodborne? Bez FromSoftware nie ma na to szans Wszystko zaczęło się w momencie, gdy Sony niespodziewanie ogłosiło zamknięcie Bluepoint Games. Dla wielu był to koniec marzeń o remake’u Bloodborne, bo gracze właśnie w tej ekipie upatrywali głównego kandydata do odświeżenia BB. Nie bez powodu, bo przecież to Bluepoint kilka lat temu z powodzeniem stworzyło Demon’s Souls Remake.

Pojawiły się zresztą doniesienia, że nieistniejące już studio faktycznie było gotowe podjąć się tego wyzwania, a sam remake zaczął nawet powstawać. Na przeszkodzie jednak, wbrew opinii wielu, stanęło nie Sony, które ma prawa do marki. Stop miało powiedzieć FromSoftware, którego szef, Hidetaka Miyazaki, ma żywić względem Bloodborne’a szczególne uczucia, co ma być szanowane przez twórców PlayStation.

Teraz informacje te pogłębił Brandon Sheffield, dyrektor Necrosoft Games, który miał kilkukrotnie okazję współpracować z Sony. Ujawnił on, że rzekomo ponad 10 różnych studiów miało przedstawić FromSoftware swoje pomysły związane z marką. Chodziło nie tylko o remake pierwszej części, ale też sequel oraz różne spin-offy. Wszystko jednak miało zostać przez twórców BB odrzucone. Wygląda więc na to, że posiadacze PlayStation 5 i komputerów osobistych muszą pogodzić się z rzeczywistością. Ani na odświeżone wydanie gwarantujące 60 FPS-ów, ani też na port na PC bynajmniej się nie zanosi. Co prawda sam Miyazaki jeszcze 2 lata temu mówił, że jego zespół chciałby wrócić do uniwersum Bloodborne, ale od tego czasu nic się w tej materii nie wydarzyło. Samo FromSoftware pracuje zaś obecnie nad The Duskbloods, ekskluzywnym tytułem na Nintendo Switch 2. Bloodborne ukazało się w marcu 2015 roku i niedługo obchodzić będzie swoje 11. urodziny. Produkcja ta ukazała się wyłącznie na konsolę PlayStation 4 i siedem miesięcy po swojej premierze została wzbogacona o dodatek The Old Hunters. Od tego czasu o marce w kontekście oficjalnych informacji jest cicho.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

