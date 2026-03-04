FromSoftware miało odrzucić kilkanaście pomysłów na remake i sequel Bloodborne

Od premiery Bloodborne’a minęło 11 lat. Mimo to w ostatnim czasie o grze znowu jest głośno.
Ale bynajmniej nie dlatego, że coś w obrębie tej marki się dzieje. Wręcz przeciwnie.
Gra w świecie Bloodborne? Bez FromSoftware nie ma na to szans
Wszystko zaczęło się w momencie, gdy Sony niespodziewanie ogłosiło zamknięcie Bluepoint Games. Dla wielu był to koniec marzeń o remake’u Bloodborne, bo gracze właśnie w tej ekipie upatrywali głównego kandydata do odświeżenia BB. Nie bez powodu, bo przecież to Bluepoint kilka lat temu z powodzeniem stworzyło Demon’s Souls Remake.
Teraz informacje te pogłębił Brandon Sheffield, dyrektor Necrosoft Games, który miał kilkukrotnie okazję współpracować z Sony. Ujawnił on, że rzekomo ponad 10 różnych studiów miało przedstawić FromSoftware swoje pomysły związane z marką. Chodziło nie tylko o remake pierwszej części, ale też sequel oraz różne spin-offy. Wszystko jednak miało zostać przez twórców BB odrzucone.
Wygląda więc na to, że posiadacze PlayStation 5 i komputerów osobistych muszą pogodzić się z rzeczywistością. Ani na odświeżone wydanie gwarantujące 60 FPS-ów, ani też na port na PC bynajmniej się nie zanosi. Co prawda sam Miyazaki jeszcze 2 lata temu mówił, że jego zespół chciałby wrócić do uniwersum Bloodborne, ale od tego czasu nic się w tej materii nie wydarzyło. Samo FromSoftware pracuje zaś obecnie nad The Duskbloods, ekskluzywnym tytułem na Nintendo Switch 2.
Bloodborne ukazało się w marcu 2015 roku i niedługo obchodzić będzie swoje 11. urodziny. Produkcja ta ukazała się wyłącznie na konsolę PlayStation 4 i siedem miesięcy po swojej premierze została wzbogacona o dodatek The Old Hunters. Od tego czasu o marce w kontekście oficjalnych informacji jest cicho.
