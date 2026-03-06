PlayStation 6 i problemy z RAM-em. Sony miało podjąć decyzję

Co gorsza, nie zanosi się na to, by w najbliższej przyszłości sytuacja miała ulec zmianie. Co w tej sytuacji z nową generacją konsol?

Premiera PS6 na przełomie 2027-2028 niezagrożona?

Jak podaje insider Moore’s Law Is Dead, mimo obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji stanowisko Sony ma być niezmienne. Japończycy rzekomo mają być zdeterminowani, by trzymać się planowanego okna premiery PlayStation 6, które rozciąga się na okres pomiędzy rokiem 2027 a początkiem roku 2028. Jest tak zresztą nie bez powodu. Wszystko ma rozbijać się o umowę pomiędzy twórcami PS6 a tajwańskim producentem półprzewodników TSMC. Sony miało zabezpieczyć przydział produkcyjny w technologii 3nm i nie może teraz ot tak się z tego wycofać. Wiązałoby się to bowiem z poważnymi konsekwencjami.