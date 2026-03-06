PlayStation 6 i problemy z RAM-em. Sony miało podjąć decyzję

Rynek od kilku miesięcy zmaga się ze stale rosnącymi cenami podzespołów i wzrostem ich cen. To odciska piętno na całej branży.
Co gorsza, nie zanosi się na to, by w najbliższej przyszłości sytuacja miała ulec zmianie. Co w tej sytuacji z nową generacją konsol?
Premiera PS6 na przełomie 2027-2028 niezagrożona?
Jak podaje insider Moore’s Law Is Dead, mimo obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji stanowisko Sony ma być niezmienne. Japończycy rzekomo mają być zdeterminowani, by trzymać się planowanego okna premiery PlayStation 6, które rozciąga się na okres pomiędzy rokiem 2027 a początkiem roku 2028. Jest tak zresztą nie bez powodu. Wszystko ma rozbijać się o umowę pomiędzy twórcami PS6 a tajwańskim producentem półprzewodników TSMC. Sony miało zabezpieczyć przydział produkcyjny w technologii 3nm i nie może teraz ot tak się z tego wycofać. Wiązałoby się to bowiem z poważnymi konsekwencjami.
Z jednej strony umowa pomiędzy stronami zapewne zawiera adnotacje związane z rekompensatami finansowymi. Z drugiej zaś ewentualne wycofanie się z wcześniej ustalonych na drugi kwartał 2027 roku terminów mogłoby sprawić, że Sony utraciłoby w TSMC status klienta priorytetowego i spadłoby w kolejce oczekujących na odległe, związane z wieloletnim oczekiwaniem miejsce. Tak więc ewentualne kary za opóźnienie produkcji oraz poniesione już koszty rozwoju układu APU Orion sprawiają, że przesunięcie wejścia nowej konsoli na rynek znacznie przewyższyłoby finansowe skutki wzrostu cen pamięci.
Dopłacenie do pamięci RAM nie jest warte opóźniania całego projektu – podsumował to sam Moore's Law is Dead.
Niemniej ostateczna decyzja na temat okna wydawniczego PlayStation 6 prawdopodobnie nie zapadnie w tym roku. Wiążące decyzje miałaby zapaść dopiero na początku 2027 roku, czyli tuż przed tym, jak ruszy masowa produkcja. Wygląda jednak na to, że niedawne plotki o premierze dopiero w 2029 roku mogą okazać się fałszywe. Zresztą, Sony tym bardziej musi coś zrobić, by dotrzymać kroku Microsoftowi. Przypomnijmy, że Xbox w czwartek niespodziewanie zapowiedział Project Helix, który ma być swoistą hybrydą konsoli z pełnoprawnym komputerem osobistym.
