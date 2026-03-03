Zaloguj się lub Zarejestruj

Minęło 9 lat od zapowiedzi The Wolf Among Us 2. A projekt znowu miał zostać zrestartowany

Maciej Petryszyn
2026/03/03 22:00
O The Wolf Among Us 2 po raz pierwszy usłyszeliśmy podczas San Diego Comic-Con 2017. Mija już 9 lat od pierwszej zapowiedzi.

9 lat, w których trakcie zamknięto studio, otwarto je ponownie, zmieniano twórców. Generalnie było dużo problemów.

Obecnie The Wolf Among Us 2 powstaje… w Argentynie?

Los chciał, że zaledwie 4 miesiące po zapowiedzi The Wolf Among Us 2 w Telltale Games doszło do masowych zwolnień. Z kolei pod koniec roku 2018 studio zostało zamknięte, ale wtedy wkroczyło LCG Entertainment, latem 2019 roku pomagając w odtworzeniu Telltale, ale już bez postaci, które w przeszłości stały za sukcesem ekipy.

Te osoby pracowały już wtedy w AdHoc Studio i to właśnie z tym studiem skontaktowali się nowi przedstawiciele Telltale, powierzając mu odpowiedzialność za stworzenie The Wolf Among Us 2. Powstał scenariusz, prace się rozpoczęły, ale w 2023 roku AdHoc z powodu różnic kreatywnych wycofało się z projektu, skupiając się na Dispatch, które ukazało się pod koniec ubiegłego roku.

Od tego czasu nie było wiadomo, co dalej z grą. Dopiero teraz serwis Press Over dotarł do informacji, że sequel The Wolf Among Us nadal powstaje. Prace nad grą miały jednak zostać zrestartowane, a sam tytuł rzekomo przekazano w ręce pracowników nowego Telltale przebywających w Argentynie. Tak więc wygląda na to, że trudny development trwa.

Mimo to według źródeł Telltale celuje w to, by The Wolf Among Us 2 ukazało się w 2027 roku. Co więcej, jeszcze przed premierą ukazać miałaby się zremasterowana wersja pierwszego The Wolf Among Us. Miałaby ona na celu przypomnieć społeczności o tej grze, co na dobrą sprawę nie dziwi – wszak tytuł ten ukazał się 13 lat temu.

Źródło:https://pressover.news/noticias/the-wolf-among-us-2-se-esta-desarrollando-en-argentina-exclusivo/

