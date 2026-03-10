Fani Tomb Raidera mają na co czekać. Już za chwilę ważne ogłoszenie

Studio Aspyr, które przywróciło blask klasycznym przygodom Lary Croft, opublikowało intrygujący zwiastun, który postawił fanów archeologii w stan gotowości. Krótki, tajemniczy materiał pokazujący Larę pod wodą nie zdradza niemal nic poza jedną, kluczową datą: 12 marca 2026 roku.
Co szykuje Aspyr? Spekulacje wokół Tomb Raidera
Choć deweloperzy milczą, społeczność graczy już teraz snuje domysły na temat tego, co usłyszymy w najbliższy czwartek. Pod uwagę brane są trzy główne scenariusze:
- Aktualizacje obecnych kolekcji – nowe przedmioty do odblokowania lub poprawki techniczne dla wydanych już pakietów Tomb Raider I-III Remastered oraz IV-VI Remastered.
- Kolejny remaster – fani po cichu liczą na odświeżenie Tomb Raider: Underworld, co domknęłoby kolejny etap historii panny Croft na nowoczesnych systemach.
- Współpraca z Crystal Dynamics – ponieważ oba studia ściśle współpracują przy odświeżaniu marki, ogłoszenie może mieć związek z szerszym planem wydawniczym serii.
