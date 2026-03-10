Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Tomb Raidera mają na co czekać. Już za chwilę ważne ogłoszenie

Mikołaj Berlik
2026/03/10 14:30
0
0

Zobaczyliśmy tajemniczy teaser.

Studio Aspyr, które przywróciło blask klasycznym przygodom Lary Croft, opublikowało intrygujący zwiastun, który postawił fanów archeologii w stan gotowości. Krótki, tajemniczy materiał pokazujący Larę pod wodą nie zdradza niemal nic poza jedną, kluczową datą: 12 marca 2026 roku.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Co szykuje Aspyr? Spekulacje wokół Tomb Raidera

Choć deweloperzy milczą, społeczność graczy już teraz snuje domysły na temat tego, co usłyszymy w najbliższy czwartek. Pod uwagę brane są trzy główne scenariusze:

  • Aktualizacje obecnych kolekcji – nowe przedmioty do odblokowania lub poprawki techniczne dla wydanych już pakietów Tomb Raider I-III Remastered oraz IV-VI Remastered.
  • Kolejny remaster – fani po cichu liczą na odświeżenie Tomb Raider: Underworld, co domknęłoby kolejny etap historii panny Croft na nowoczesnych systemach.
  • Współpraca z Crystal Dynamics – ponieważ oba studia ściśle współpracują przy odświeżaniu marki, ogłoszenie może mieć związek z szerszym planem wydawniczym serii.

Warto przypomnieć, że rok 2026 zapowiada się na niezwykle intensywny dla fanów serii. Poza nadchodzącym ogłoszeniem od Aspyr, w kalendarzu widnieją już dwa inne duże projekty –Tomb Raider: Legacy of Atlantis będący pełnoprawnym remakiem pierwszej części serii, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a także Tomb Raider: Catalyst, czyli zupełnie nową odsłonę cyklu, zaplanowaną na 2027 rok.

GramTV przedstawia:

Ogłoszenie zaplanowane na 12 marca (czwartek) może być brakującym elementem tej układanki. Ostatnio w sieci pojawiła się także zapowiedź nowego albumu zespołu Keanu Reevesa oraz informacje o zmianach w skrzynkach w CS-ie.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-tomb-raider-remastered-collections-might-be-getting-exciting-news-later-this-week

News
PC
zapowiedź
Tomb Raider
Lara Croft
przygodowa gra akcji
Mikołaj Berlik
