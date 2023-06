Tomasz Bagiński komentuje odejście Henry’ego Cavilla z Wiedźmina. „Będzie to Geralt z innym posmakiem”

Tomasz Bagiński powrócił do funkcji producenta serialowego Wiedźmina po krótkiej przerwie. Polski reżyser brał aktywny udział przy produkcji pierwszego oraz nadchodzącego trzeciego sezonu, a także był producentem spin-off Wiedźmin: Rodowód krwi, przy którym nie był na co dzień obecny na planie z powodu prac nad Rycerzami Zodiaku. Bagiński w rozmowie z Metro przyznał, że będzie tęsknić za Cavillem, ale zmiana odtwórcy głównej roli jest „trafna ze światem Wiedźmina”.

Czuję, że ważne jest, aby podkreślić, że to, co zbudował Henry, było bardzo, bardzo ważne dla serialu, a on był niesamowitym Geraltem i myślę, że wszyscy będziemy za nim tęsknić, ale jednocześnie serial trwa, a właściwie pomysł wprowadzenia Liama ​​​​– nie chcę wchodzić zbyt głęboko w spoilery – ale jest to bardzo, bardzo trafne ze światem Wiedźmina.

Ludzie, którzy znają wszystkie książki i przede wszystkim tom piąty, a także pomysł, że istnieje wiele wersji tej samej historii… Myślę, że może im się to bardzo spodobać.