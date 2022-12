Tomasz Bagiński odcina się od Wiedźmina: Rodowodu krwi. Zamieścił wymowny komentarz

Ze słów Bagińskiego wynika, że nie jest zadowolony z jakości serialu. Producent wstrzymał się od oceny Wiedźmina: Rodowodu krwi, więc w jego wypowiedzi nie znajdziecie chwalenia serialu, za to padają gorzkie słowa, w których Bagiński chce najwyraźniej odciąć się od tej produkcji. Napisał, że serial powstawał w momencie, gdy pracował na Węgrzech nad ekranizacją Rycerzy Zodiaku, ale ekipa zna jego zdanie na temat tej produkcji.

Na Netfliksie z kolei od niedzieli spin-off Wiedźmina – „Rodowód Krwi”. Miłości w Internecie nie znalazł, a ja od dyskusji na ten temat póki co się wstrzymam. „Rodowód” powstawał kiedy siedziałem na Węgrzech przy „Rycerzach Zodiaku”, więc akurat ten mecz oglądałem spoza linii boiska. Ekipa moje zdanie zna. To wystarczy. Pogadajmy za parę miesięcy, jak będzie już widać co dalej.