To pierwszy raz w historii branży. Battlefield 6 góruje na Call of Duty

Poznaliśmy dane z amerykańskiego rynku.

Rok 2025 przejdzie do historii w branży gier jako jeden z bardziej wyjątkowych. Jednym z powodów takiego stanu jest wynik Call of Duty oraz Battlefield 6. Po raz pierwszy EA wyprzedziło Activision na rynku strzelanek – według danych Circana, to właśnie gra oznaczona numerem 6 zajęła pierwsze miejsce w wynikach sprzedaży. Battlefield 6 kontra Call of Duty – wyniki sprzedaży Produkcja Electronic Arts nie miała sobie równych na Xboksach oraz PC, a na PlayStation ustąpiła jedynie NBA 2K26. To gigantyczny sukces gry, która od premiery cieszy się fenomenalną opinią (7 milionów sprzedanych kopii w zaledwie trzy dni).

Z drugiej strony mamy zupełnie inny obraz, który zdecydowanie nie pociesza Microsoftu i Activision. Call of Duty: Black Ops 7 wylądowało dopiero na piątym miejscu rocznego zestawienia. Wyprzedziły go nie tylko Battlefield i NBA 2K26, ale także Borderlands 4 oraz Monster Hunter: Wilds.

Dla serii CoD to najniższy wynik od 2008 roku, kiedy to World at War zajęło szóstą pozycję. Stało się tak między innymi z powodu dostępności gry w Game Passie, co naturalnie musiało obniżyć liczbę zakupionych egzemplarzy. Drugim powodem może być zmęczenie graczy formatem, którego znaki było widać już po premierze zeszłorocznego Call of Duty: Black Ops 6. Finalnie, konkurencja Battlefielda zdecydowanie przeszkodziła, a EA zabrało wielu fanów niezadowolonych z jakości strzelanki. Black Ops 7 zbierało na Steamie zaskakująco negatywne oceny. Warto przypomnieć słowa Glena Schofielda (byłego dyrektora CoD i twórcy Dead Space), który w zeszłym roku martwił się o przyszłość marki pod skrzydłami Microsoftu. Schofield kwestionował, czy kultura korporacyjna giganta z Redmond będzie dobrze współgrać z zespołami odpowiedzialnymi za tak ogromną serię w długim terminie. Patrząc na obecne wykresy, to ponura wizja się sprawdziła. Battlefield 6 oraz Call of Duty: Black Ops 7 są dostępne na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Nasze recenzje również są dobrym wyznacznikiem jakości obu produkcji. Battlefield 6 - recenzja gry, która będzie rządziła na serwerach długi czas! (9/10)

Recenzja Call of Duty: Black Ops 7 - nie jest tak źle, jak może się wydawać… (4,5/10)