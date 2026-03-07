Były twórca Call of Duty ujawnia: Activision chciało gry o inwazji Iranu na Izrael

Chance Glasco twierdzi, że pomysł spotkał się z oburzeniem deweloperów.
Kontrowersje wokół popularnej serii gier wojennych. Chance Glasco, były pracownik Infinity Ward i jeden z twórców serii, ujawnił, że wydawca Activision miał w przeszłości naciskać, aby studio opracowało nową odsłonę gry skupioną na inwazji Iranu na Izrael. Według Glasco, większość zespołu była „zniesmaczona” pomysłem i natychmiast go odrzuciła.
Jedno Call of Duty miało opowiadać o inwazji Iranu na Izrael
Glasco pracował w Infinity Ward w latach 2002–2014, współtworząc m.in. oryginalne Call of Duty oraz trzy pierwsze części serii Modern Warfare. Jak ujawnia GameRant.com, twórca opisuje sytuację jako „niekomfortową”, dodając, że propozycja pojawiła się po restrukturyzacji studia i zwolnieniu jego założycieli, Jasona Westa i zmarłego Vince’a Zampelli w 2010 roku. Większość pracowników opuściła wówczas Infinity Ward i później dołączyła do Respawn Entertainment, tworząc m.in. Titanfall czy Apex Legends.
To mnie nie dziwi. Pamiętam, że po tym, jak Activision przejęło formację post-Respawn, Activision wywierało na nas bardzo niezręczną presję, żebyśmy stworzyli kolejną część CoD o ataku Iranu na Izrael. Na szczęście zdecydowana większość naszych deweloperów była zniesmaczona tym pomysłem i został on odrzucony.
Warto przypomnieć, że niedawno Biały Dom wykorzystał fragment Call of Duty: Modern Warfare 3 do promocji działań militarnych w Iranie. Aktualnie pojawiają się przecieki dotyczące przyszłości serii. Według nich nadchodząca odsłona z 2026 roku ma rozgrywać się w Korei, angażując w konflikt zarówno Północ, jak i Południe. Fabuła pozostanie głównie współczesna, z kilkoma futurystycznymi broniami i technologią, a wydarzenia kontynuować mają historię po Modern Warfare 3 z 2023 roku.
Ta historia pokazuje, jak daleko sięga wpływ wydawcy na kształt fabuły w największych produkcjach i jak ważna jest reakcja zespołów deweloperskich w kwestiach kontrowersyjnych tematów w grach.
