Były twórca Call of Duty ujawnia: Activision chciało gry o inwazji Iranu na Izrael

Kontrowersje wokół popularnej serii gier wojennych. Chance Glasco, były pracownik Infinity Ward i jeden z twórców serii, ujawnił, że wydawca Activision miał w przeszłości naciskać, aby studio opracowało nową odsłonę gry skupioną na inwazji Iranu na Izrael. Według Glasco, większość zespołu była „zniesmaczona” pomysłem i natychmiast go odrzuciła.

Jedno Call of Duty miało opowiadać o inwazji Iranu na Izrael

Glasco pracował w Infinity Ward w latach 2002–2014, współtworząc m.in. oryginalne Call of Duty oraz trzy pierwsze części serii Modern Warfare. Jak ujawnia GameRant.com, twórca opisuje sytuację jako „niekomfortową”, dodając, że propozycja pojawiła się po restrukturyzacji studia i zwolnieniu jego założycieli, Jasona Westa i zmarłego Vince’a Zampelli w 2010 roku. Większość pracowników opuściła wówczas Infinity Ward i później dołączyła do Respawn Entertainment, tworząc m.in. Titanfall czy Apex Legends.