Premiera Marathon już dziś. Strzelanka od Bungie została oceniona

Wyczekiwany tytuł od Bungie staje się faktem. Marathon, nowa strzelanka typu extraction shooter, otrzymała oficjalną kategorię wiekową od ESRB tuż przed swoją dzisiejszą premierą. Choć gra budzi ogromne zainteresowanie, debiutuje w niezwykle trudnym okresie dla gier typu live-service.
Marathon z kategorią od ESRB
Organizacja ESRB oficjalnie przyznała grze kategorię T (Teen), co oznacza, że tytuł jest odpowiedni dla młodzieży i dorosłych. Decyzję tę uzasadniono obecnością wulgaryzmów, przemocy oraz animowanej krwi. To istotna informacja, biorąc pod uwagę, że wiele konkurencyjnych strzelanek celuje w wyższą kategorię wiekową.
Premiera, zaplanowana na czwartek, 5 marca 2026 roku, została poprzedzona testami typu „server slam” (26 lutego). Wyniki były obiecujące, choć nie obyło się bez problemów. W szczytowym momencie w testach brało udział 143 621 graczy. W trakcie testów Marathon przyciągnął większą uwagę niż tak potężne tytuły jak Call of Duty: Black Ops 7 czy Battlefield 6. Niestety, już po sześciu godzinach liczba graczy spadła o ok. 30 tysięcy, a testerzy (w tym redakcja Insider Gaming) zgłaszali liczne błędy i glitche, które Bungie musiało łatać w ostatniej chwili.
Bungie przygotowało już plan rozwoju na niemal cały rok:
Sezon 1: Startuje dziś wraz z premierą gry.
Sezon 2 (Nightfall): Czerwiec – sierpień 2026.
Sezon 3: Wrzesień – listopad 2026.
Co istotne dla graczy, każdy nowy sezon będzie oznaczał całkowity reset postępów. Wszystkie zdobyte przedmioty, postępy w kontraktach, poziomy frakcji oraz poziom gracza zostaną wyzerowane, co ma zapewnić równe szanse wszystkim startującym w nowym sezonie.
Trudny rynek dla gier-usług
