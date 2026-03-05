Premiera Marathon już dziś. Strzelanka od Bungie została oceniona

Wyczekiwany tytuł od Bungie staje się faktem. Marathon, nowa strzelanka typu extraction shooter, otrzymała oficjalną kategorię wiekową od ESRB tuż przed swoją dzisiejszą premierą. Choć gra budzi ogromne zainteresowanie, debiutuje w niezwykle trudnym okresie dla gier typu live-service.

Marathon z kategorią od ESRB

Organizacja ESRB oficjalnie przyznała grze kategorię T (Teen), co oznacza, że tytuł jest odpowiedni dla młodzieży i dorosłych. Decyzję tę uzasadniono obecnością wulgaryzmów, przemocy oraz animowanej krwi. To istotna informacja, biorąc pod uwagę, że wiele konkurencyjnych strzelanek celuje w wyższą kategorię wiekową.