Wojna w Iranie niczym Call of Duty. Kontrowersyjny post Białego Domu

Maciej Petryszyn
2026/03/05 15:00
Od kilku dni Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą działania wojenne na terenie Iranu. To dobry moment, by zafundować nieco prowojennej propagandy.

Najwyraźniej z takiego założenia wyszli przedstawiciele Białego Domu. Efektem jest kontrowersyjny klip.

Prawdziwa wojna niczym gra komputerowa

4 marca około 10:30 polskiego czasu oficjalny profil Białego Domu w serwisie X wrzucił nagranie. Nagranie, które w momencie pisania tego tekstu zgromadziło blisko 33 miliony wyświetleń, a które prezentuje działania wojenne USA związane z armią Iranu. Całość utrzymano jednak w konwencji upodabniającej poszczególne klipy do… gry komputerowej.

Zresztą, cały materiał zaczyna się od krótkiego fragmentu z gry Call of Duty: Modern Warfare 3. W tym widzimy gracza, który poprzez tablet wzywa MGB, Mass Guided Bombs. Jest to jedna z nagród za serię zabójstw, co prawdopodobnie ma potwierdzać, jak dobrze Amerykanie radzą sobie w Iranie. Co jednak ciekawe, rzeczony klip ma miejsce na zremasterowanej wersji mapy Afghan.

Dopiero po tej sekwencji prezentowane są nam prawdziwe nagrania. Przedstawiają one eliminację kolejnych celów – ciężarówek, wyrzutni, budynków, a nawet okrętu. Do każdego z ujęć w prawym górnym rogu dołożono imitację radaru z gry komputerowej, a każda eksplozja opatrzona jest adnotacją “100”, informującą o zdobytych punktach doświadczenia.

W tym wypadku mamy do czynienia z działaniami jak najbardziej celowymi i jednocześnie kontrowersyjnymi. Trudno wszak nie uznać za kontrowersyjne, gdy najwyższa władza przedstawia wojnę jako “dobrą zabawę”. Warto w tym miejscu przypomnieć też niedawną sytuację z teksańskim gubernatorem z Partii Republikańskiej, który pomylił prawdziwe nagranie z… filmem z gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-white-house-call-of-duty-iran-war/

