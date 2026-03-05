Wojna w Iranie niczym Call of Duty. Kontrowersyjny post Białego Domu

Od kilku dni Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą działania wojenne na terenie Iranu. To dobry moment, by zafundować nieco prowojennej propagandy.

4 marca około 10:30 polskiego czasu oficjalny profil Białego Domu w serwisie X wrzucił nagranie. Nagranie, które w momencie pisania tego tekstu zgromadziło blisko 33 miliony wyświetleń, a które prezentuje działania wojenne USA związane z armią Iranu. Całość utrzymano jednak w konwencji upodabniającej poszczególne klipy do… gry komputerowej .

Zresztą, cały materiał zaczyna się od krótkiego fragmentu z gry Call of Duty: Modern Warfare 3 . W tym widzimy gracza, który poprzez tablet wzywa MGB, Mass Guided Bombs. Jest to jedna z nagród za serię zabójstw, co prawdopodobnie ma potwierdzać, jak dobrze Amerykanie radzą sobie w Iranie. Co jednak ciekawe, rzeczony klip ma miejsce na zremasterowanej wersji mapy Afghan.

Dopiero po tej sekwencji prezentowane są nam prawdziwe nagrania. Przedstawiają one eliminację kolejnych celów – ciężarówek, wyrzutni, budynków, a nawet okrętu. Do każdego z ujęć w prawym górnym rogu dołożono imitację radaru z gry komputerowej, a każda eksplozja opatrzona jest adnotacją “100”, informującą o zdobytych punktach doświadczenia.

Wczytywanie ramki mediów.

W tym wypadku mamy do czynienia z działaniami jak najbardziej celowymi i jednocześnie kontrowersyjnymi. Trudno wszak nie uznać za kontrowersyjne, gdy najwyższa władza przedstawia wojnę jako “dobrą zabawę”. Warto w tym miejscu przypomnieć też niedawną sytuację z teksańskim gubernatorem z Partii Republikańskiej, który pomylił prawdziwe nagranie z… filmem z gry.