World of Tanks: HEAT na kolejnym materiale. Twórcy prezentują nadchodzącą strzelankę

Wargaming odsłania kolejne karty w nadchodzącym World of Tanks: HEAT. Nowy odcinek z serii „Foundations” skupia się na synergii między człowiekiem a maszyną, wprowadzając do gry system Agentów, którzy redefiniują klasyczną walkę pancerną za pomocą unikalnych ról i potężnych umiejętności specjalnych.
World of Tanks: HEAT – agenci i ich rola na polu bitwy
W HEAT gracze nie są już tylko operatorami pojazdów, ale Agentami – wyspecjalizowanymi inżynierami pola walki, którzy personalizują swoje maszyny, by dopasować je do konkretnego stylu gry. Kluczowym elementem rozgrywki jest podział na trzy główne klasy:
obrońca: pancerna awangarda, której zadaniem jest przyjmowanie na siebie ognia przeciwnika i przełamywanie linii frontu.
atakujący: jednostki stawiające na agresję i mobilność, zdolne do błyskawicznych uderzeń i zmiany pozycji.
strzelec wyborowy: eksperci od eliminacji celów z bezpiecznego dystansu przy użyciu chirurgicznej precyzji.
Każdy Agent ma dostęp do dwóch dedykowanych czołgów z unikalnym zestawem zdolności. Przykładowo, Agent Hound może zasiąść w pojeździe AMX, który wypuszcza drony namierzające cele pod salwę pocisków naprowadzanych, lub wybrać czołg Leo, zdolny do rozstawiania wabików mylących wroga.
Nowy odcinek serii „Foundations” prezentuje niszczycielskie zdolności typu Ultimate, które potrafią w sekundę odmienić losy starcia:
Contracted Strikes Kenta są jednoczesnymi uderzeniami rakiet „Hydra” we wszystkich wrogów znajdujących się w zasięgu.
Hunting Time Hounda polega na wejściu w tryb drapieżnika, który aktywuje serię precyzyjnych pocisków naprowadzanych.
Creeping Barrage (Chopper) jest koordynacją masowego ostrzału artyleryjskiego, który pokrywa niszczycielskim ogniem ogromny obszar mapy.
World of Tanks: HEAT to cross-platformowa gra wydawana w modelu free to play, oparta na taktycznych starciach czołgów dowodzonych przez bohaterów. Akcja gra ma miejsce w alternatywnej rzeczywistości w okresie po II wojnie światowej, gdzie gracze mogą korzystać z specjalistycznej technologii. Tytuł oparty na autorskim silniku studia Wargaming cechuje się oszałamiającą grafiką i dynamiczną rozgrywką.
