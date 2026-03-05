World of Tanks: HEAT na kolejnym materiale. Twórcy prezentują nadchodzącą strzelankę

Wargaming odsłania kolejne karty w nadchodzącym World of Tanks: HEAT. Nowy odcinek z serii „Foundations” skupia się na synergii między człowiekiem a maszyną, wprowadzając do gry system Agentów, którzy redefiniują klasyczną walkę pancerną za pomocą unikalnych ról i potężnych umiejętności specjalnych.

World of Tanks: HEAT – agenci i ich rola na polu bitwy

W HEAT gracze nie są już tylko operatorami pojazdów, ale Agentami – wyspecjalizowanymi inżynierami pola walki, którzy personalizują swoje maszyny, by dopasować je do konkretnego stylu gry. Kluczowym elementem rozgrywki jest podział na trzy główne klasy: